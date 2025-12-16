Publicada em 16/12/2025 às 10h11
O presidente dos Estados Unidos se manifestou nesta segunda-feira (15) sobre a morte do cineasta Rob Reiner e de sua esposa, Michele Singer Reiner. O casal foi encontrado sem vida no domingo, 14 de dezembro, na residência da família, na Califórnia.
Em uma publicação na rede social Truth Social, Donald Trump comentou o caso com declarações ofensivas ao diretor. “Algo muito triste aconteceu ontem à noite em Hollywood. Rob Reiner, um diretor de cinema e estrela da comédia que enfrentava dificuldades, mas que já foi muito talentoso, morreu junto com sua esposa, Michele”, escreveu.
Na sequência, Trump afirmou que a morte teria ocorrido “supostamente em razão da raiva que ele despertava nos outros por conta de uma enorme, inflexível e incurável aflição com uma doença mental incapacitante conhecida como Síndrome do Desequilíbrio de Trump, às vezes chamada de TDS”.
O presidente também disse que Reiner era conhecido por “levar as pessoas à loucura com sua obsessão furiosa pelo presidente Donald J. Trump”, acrescentando que a paranoia do cineasta teria aumentado à medida que sua gestão “superava todas as metas e expectativas” e que os Estados Unidos viveriam uma “era de ouro”. Ao final da mensagem, desejou que “Rob e Michele descansem em paz”.
Os corpos do casal foram localizados pela polícia no domingo à tarde, depois que o corpo de bombeiros foi acionado para uma casa no bairro de Brentwood, em Los Angeles, por volta das 15h30 no horário local, o equivalente às 18h30 em Brasília. No local, os agentes encontraram um homem de 78 anos e uma mulher de 68 anos já sem vida, posteriormente identificados como Rob Reiner e Michele Singer Reiner.
De acordo com a revista People, Nick Reiner, um dos três filhos do casal, é o principal suspeito do duplo homicídio e foi detido pelas autoridades. O homem, de 32 anos, teria utilizado uma faca para matar os pais. Ainda segundo a publicação, ele enfrenta problemas de dependência química desde a adolescência, tendo sido internado pela primeira vez em uma clínica de reabilitação aos 15 anos. Desde então, passou por outras 17 internações.
Rob Reiner foi um dos diretores mais influentes e prolíficos de Hollywood, com uma carreira marcada por sucessos nas décadas de 1980 e 1990. Entre seus filmes mais conhecidos estão Isto É Spinal Tap, Uma Questão de Honra, Um Amor Inevitável e A Princesa Prometida.
Filho do lendário comediante Carl Reiner, o cineasta era casado com a fotógrafa Michele Singer Reiner desde 1989. Os dois se conheceram durante as filmagens de Um Amor Inevitável e tiveram três filhos juntos.
