Atleta vilhenense conquista segundo lugar no campeonato nacional de jiu-jitsu infantil em São Paulo

Publicada em 15/12/2025 às 14h49
Atleta Maria Luiza Rabelo Vilhalba / Foto: Arquivo da Família
A atleta Maria Luiza Rabelo Vilhalba, de 11 anos, representante da Academia Legado, de Vilhena, conquistou o segundo lugar no Mundial Kids de Jiu-Jitsu, realizado em São Paulo (SP).
A jovem competidora esteve acompanhada de seus pais, Rosângela Vilhalba da Silva e Luiz Carlos Rabelo de Lima, que dão suporte à sua trajetória esportiva.
A competição foi disputada em dois campeonatos realizados na capital paulista. No ano passado, Maria Luiza conquistou o título de campeã, enquanto nesta edição voltou ao pódio ao alcançar o vice-campeonato, confirmando a regularidade de seus resultados em eventos de alto nível.
A atleta acumula conquistas expressivas em diferentes estados do país. Em competições realizadas em Rondônia (RO), Mato Grosso (MT) e São Paulo (SP), Maria Luiza já garantiu primeiros lugares, além de segunda colocação em torneios disputados no estado paulista.
Os resultados refletem o trabalho contínuo desenvolvido pela Academia Legado e a dedicação da atleta, que segue levando o nome de Vilhena e de Rondônia ao cenário esportivo nacional, demonstrando evolução técnica e competitividade ao longo de sua trajetória.
