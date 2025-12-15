Política especial de descontos permite regularização de contas de água em atraso com até 95% de abatimento

Publicada em 15/12/2025 às 15h55
Com o objetivo de oferecer uma nova oportunidade aos clientes com contas de água em atraso, o governo de Rondônia participa, nesta terça-feira (16), do Mutirão de Negociação, promovido pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia (TJRO). A iniciativa garante condições facilitadas de pagamento, permitindo que os consumidores regularizem seus débitos de forma acessível e segura.
A ação faz parte da Política Especial de Negociação da Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd), aprovada pela Diretoria Executiva da Companhia e vale para todas as unidades da companhia no estado. O objetivo é simples e direto: permitir que o cliente coloque as contas em dia, evite problemas futuros e volte a ter tranquilidade no orçamento familiar. Podem ser negociadas dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2024, com descontos expressivos em juros, multas e correção monetária.
DESCONTOS QUE FAZEM A DIFERENÇA
No dia do mutirão, os consumidores terão acesso às condições especiais de pagamento. Para quem optar pela quitação à vista, será concedido desconto de até 95% sobre juros, multas e correção monetária.
Já no pagamento parcelado, o desconto será de 50% sobre juros, multas e correções, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes sem juros ou em até 24 parcelas, com incidência de juros de 1% ao mês, mediante entrada mínima de 30% do valor total do débito.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação demonstra o compromisso com a cidadania, além de facilitar a negociação e fortalecer os serviços públicos essenciais.
DÍVIDAS NA JUSTIÇA
Quem já tem a dívida em processo judicial ou protestada também pode participar. Durante o mutirão, esses casos serão tratados em audiências virtuais, conduzidas pelo TJRO, tornando o acordo mais rápido, seguro e organizado.
De acordo com o diretor financeiro da Caerd, Nestor Borralho, a iniciativa vai além da negociação financeira. É uma forma de apoiar as famílias rondonienses e fortalecer o diálogo com a população. “Essa política especial foi pensada para dar uma chance real ao consumidor. Os descontos são altos e as condições são acessíveis, justamente para ajudar quem quer regularizar sua situação e seguir em dia com a empresa”, destacou.
O presidente da Caerd, Cleverson Brancalhão, ressaltou que a ação une responsabilidade social e eficiência administrativa. “Estamos criando caminhos para que o cliente resolva suas pendências de forma justa e transparente. Regularizar a conta de água significa segurança para o cliente e mais capacidade de investimento para melhorar os serviços.”
Os clientes interessados devem procurar a Loja de Atendimento da Caerd no município de residência, no dia 16 de dezembro, para aproveitar as condições especiais oferecidas e regularizar suas contas de forma simples e segura.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!