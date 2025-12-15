Regularização fundiária avança com entrega de mais de 350 títulos definitivos

Publicada em 15/12/2025 às 16h23
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), realiza no dia 20 de dezembro, às 8h, no Teatro Banzeiros, a entrega de mais de 350 títulos definitivos de propriedade urbana. Os documentos contemplam moradores de diversos bairros, com atenção especial à zona Leste, uma das regiões mais afetadas pela ausência de regularização fundiária.
A ação integra a política municipal de Regularização Fundiária Urbana (Reurb) e representa avanço para famílias que passam a contar com segurança jurídica e valorização de seus imóveis. O evento reunirá autoridades municipais e parceiros envolvidos no processo.
O município registra, ao longo do primeiro ano da atual gestão, mais de 2 mil títulos definitivos entregues pela Semdec, consolidando a regularização como uma das prioridades da administração.
O prefeito Léo Moraes destacou o impacto da iniciativa. “O trabalho garante segurança jurídica e permite que as famílias avancem com tranquilidade. Vamos seguir ampliando o acesso aos títulos e fortalecendo o desenvolvimento urbano”.
A Prefeitura reforça o convite aos beneficiários para participarem da solenidade e informa que novas etapas de regularização continuarão sendo executadas, ampliando o alcance da Reurb e fortalecendo o ordenamento urbano de Porto Velho.
