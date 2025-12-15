PSU IFRO 2026/1 oferta vagas em cursos técnicos subsequentes ao ensino médio e graduações
Por ASCOM/IFRO
Publicada em 15/12/2025 às 16h42
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Unificado (PSU 2026/1), que oferece opções de formação para candidatos que já concluíram ou estão concluindo o ensino médio. Estão sendo ofertadas 490 vagas para Cursos Técnicos Subsequentes e 1.226 vagas para Cursos de Graduação. Mais informações e inscrições: selecao.ifro.edu.br/unificado.

Os cursos técnicos subsequentes são direcionados exclusivamente a quem já finalizou o ensino médio e deseja obter uma qualificação profissional. Nessa modalidade, o estudante cursa apenas as disciplinas específicas do curso técnico. A seleção é feita pela análise do histórico escolar, considerando o desempenho em Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia, do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. As vagas estão distribuídas em cinco campi presenciais e 21 polos de educação a distância nos estados de Rondônia, Minas Gerais e Paraíba.

Para candidatos que pretendem iniciar uma graduação, o IFRO oferta cursos superiores de tecnologia, licenciatura e bacharelado. Assim como nos cursos técnicos subsequentes, a seleção se baseia nas notas do ensino médio, aceitando histórico escolar, Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), Provão ou ensino médio regular. As graduações estão disponíveis nas dez unidades presenciais da instituição.

Vanessa da Conceição Oliveira cursa a Licenciatura em Matemática no Campus Vilhena. A estudante afirma que seu objetivo é tornar-se “uma professora de êxito, tal como todos os professores que, um dia, passaram pela minha vida”. Tendo morado por anos em Chupinguaia, voltou a residir em Vilhena no início de 2020. Depois de ter iniciado outra graduação e não se adaptado, recebeu incentivo para a licenciatura.

Minha professora, Patrícia Berlini, enviou-me a divulgação do curso de Licenciatura em Matemática do IFRO e incentivou-me a inscrever-me. Isso ocorreu no ano de 2022, quando eu tinha 20 anos, e, desde então, essa tem sido a minha melhor escolha. Encontrei o meu caminho, e lecionar faz parte dele. Sempre gostei tanto das áreas de Humanas quanto de Exatas. Desde a época da escola, fui uma aluna dedicada. Escolhi o curso de Licenciatura em Matemática por afinidade e pelo desejo de ensinar. Ser professor(a) é uma profissão louvável e ouvir de um aluno que ele aprendeu o conteúdo traz um sentimento de missão cumprida”, destaca a acadêmica.

Nos cursos a distância, tanto técnicos quanto superiores, é obrigatória a participação em atividades presenciais no campus ou polo onde o estudante estiver matriculado, conforme o calendário acadêmico. Caso o candidato não resida no município da oferta, deverá apresentar, no ato da matrícula, termo de compromisso para participação nas aulas presenciais.

Modalidades pós-ensino médio no IFRO

O Subsequente é ideal para quem já concluiu o Ensino Médio e busca uma formação técnica rápida, gratuita e de qualidade, com forte inserção no mercado de trabalho. Já a graduação no IFRO oferece qualidade, inovação e oportunidades reais de desenvolvimento profissional, com ensino superior gratuito e reconhecimento nacional. E se a gradação for uma das licenciaturas, nelas se formam profissionais preparados para atuar na Educação Básica e em diversos espaços educacionais. É uma carreira essencial para o desenvolvimento social e científico do país, marcada pelo impacto direto na vida das pessoas.

Alguns cursos possuem requisitos específicos, como o Técnico em Enfermagem Subsequente do Campus Guajará-Mirim, que prevê aulas teóricas no período noturno e práticas e estágio supervisionado durante o dia, e o Técnico em Eletromecânica Subsequente do Campus Vilhena, com início previsto para o segundo semestre de 2026.

Por que fazer um curso Técnico Subsequente no IFRO?

O curso Técnico Subsequente é indicado para quem já concluiu o Ensino Médio e deseja obter uma formação profissional de forma rápida, gratuita e com qualidade reconhecida. Os cursos têm duração menor que uma graduação e focam diretamente nas competências técnicas da área escolhida, permitindo que o estudante entre rapidamente no mundo do trabalho. As principais vantagens do Subsequente:

  • Formação em menos tempo: cursos objetivos, voltados para a prática profissional.

  • Ensino público e gratuito: o IFRO é uma instituição federal com certificação reconhecida nacionalmente.

  • Aproximação com o mundo do trabalho: aulas práticas, laboratórios, estágios, projetos aplicados e visitas técnicas.

  • Competências alinhadas ao mercado: conteúdos atualizados e focados nas demandas da região, ampliando oportunidades de emprego e renda.

  • Continuidade dos estudos: após o curso, o estudante pode ingressar em uma graduação ou ampliar sua qualificação técnica.

  • Apoio ao estudante: acesso à biblioteca, laboratórios, apoio pedagógico e psicológico, além de bolsas de pesquisa e extensão.

Por que fazer uma graduação no IFRO?

Fazer uma graduação no IFRO — seja bacharelado, tecnólogo ou licenciatura — significa construir uma formação superior de qualidade, gratuita, conectada ao mundo do trabalho e com oportunidades reais de crescimento profissional e acadêmico. É uma escolha para quem deseja se qualificar, transformar sua realidade e contribuir para o desenvolvimento da sociedade. E os principais motivos para escolher o IFRO:

  • Ensino gratuito e de qualidade: professores mestres e doutores, laboratórios e infraestrutura completa.

  • Formação atualizada: metodologias que aproximam o estudante de situações reais da profissão.

  • Pesquisa e inovação: participação em projetos de iniciação científica, empreendedorismo e eventos acadêmicos.

  • Empregabilidade: cursos alinhados às necessidades regionais e aos setores estratégicos da economia.

  • Apoio à permanência: assistência estudantil, acompanhamento pedagógico e psicológico, bibliotecas e laboratórios.

  • Formação humana e crítica: desenvolvimento de autonomia intelectual, pensamento crítico e ética profissional.

Quadro de Vagas – Cursos Técnicos Subsequentes (PSU IFRO 2026/1)

Campus Guajará-Mirim

  • Técnico em Enfermagem – 40 vagas – Noturno (aulas práticas e estágio no período diurno)

Campus Jaru

  • Técnico em Zootecnia – 40 vagas – Noturno

  • Técnico em Agronegócio – 40 vagas – Noturno

Campus Porto Velho Calama

  • Técnico em Edificações – 40 vagas – Noturno

  • Técnico em Eletrotécnica – 40 vagas – Noturno

Campus Vilhena

  • Técnico em Eletromecânica – 40 vagas – Noturno

  • Curso Técnico em Administração – Polos EaD (RO, MG e PB)

Modalidade: EaD com encontros presenciais nos polos

Alto Paraíso/RO – 10 vagas

Cacaulândia/RO – 10 vagas

Castanheiras/RO – 10 vagas

Cerejeiras/RO – 10 vagas

Chupinguaia/RO – 10 vagas

Gov. Jorge Teixeira/RO – 10 vagas

Itapuã do Oeste/RO – 10 vagas

Nova Mamoré/RO – 10 vagas

Ouro Preto do Oeste/RO – 10 vagas

Pimenta Bueno/RO – 10 vagas

Porto Velho Zona Norte – 10 vagas

Presidente Médici/RO – 10 vagas

São Felipe d’Oeste/RO – 10 vagas

São Francisco do Guaporé/RO – 10 vagas

Seringueiras/RO – 10 vagas

Theobroma/RO – 10 vagas

Vale do Paraíso/RO – 10 vagas

Santa Rita de Caldas/MG – 10 vagas

Esperança/PB – 10 vagas

Mari/PB – 10 vagas

Olho d’Água/PB – 10 vagas

Quadro de Vagas – Cursos de Graduação (PSU IFRO 2026/1)

Campus Ariquemes

  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 40 vagas – Noturno

  • Ciências Biológicas – 40 vagas – Noturno

  • Agronomia – 40 vagas – Integral (manhã e tarde)

  • Medicina Veterinária (curso novo) – 40 vagas – Integral (tarde e noite)

Campus Cacoal

  • Engenharia Agronômica – 40 vagas – Integral (manhã e tarde)

  • Geografia – 40 vagas – Noturno

  • Matemática – 40 vagas – Noturno

  • Zootecnia – 40 vagas – Integral (tarde e noite)

Campus Colorado do Oeste

  • Ciências Biológicas – 40 vagas – Noturno

  • Engenharia Agronômica – 40 vagas – Integral (manhã e tarde)

  • Medicina Veterinária – 30 vagas – Integral (manhã e tarde)

  • Zootecnia – 36 vagas – Integral (manhã e tarde)

Campus Guajará-Mirim

  • Ciências Biológicas – 40 vagas – Noturno

Campus Jaru

  • Medicina Veterinária – 40 vagas – Integral (manhã e tarde)

Campus Ji-Paraná

  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 40 vagas – Noturno

  • Engenharia Florestal – 40 vagas – Integral (manhã e tarde)

  • Química – 40 vagas – Noturno

Campus Porto Velho Calama

  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 40 vagas – Noturno

  • Física – 40 vagas – Noturno

  • Engenharia Civil – 40 vagas – Integral (tarde e noite)

  • Engenharia de Controle e Automação – 40 vagas – Integral (tarde e noite)

  • Engenharia Química – 40 vagas – Integral (tarde e noite)

Campus Porto Velho Zona Norte

  • Gestão Comercial – 40 vagas – Noturno

  • Gestão Pública – 40 vagas – Noturno

  • Pedagogia – 40 vagas – Noturno

  • Redes de Computadores – 40 vagas – Noturno

  • Sistemas para Internet – 40 vagas – Noturno

Campus São Miguel do Guaporé

  • Agrocomputação – 40 vagas – Noturno

Campus Vilhena

  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 40 vagas – Noturno

  • Matemática – 40 vagas – Noturno

  • Arquitetura e Urbanismo – 40 vagas – Integral (tarde e noite)

Saiba mais

No total, são 3.704 vagas gratuitas distribuídas entre cursos técnicos integrados ao ensino médio, técnicos subsequentes e graduações, com inscrições abertas até 14 de dezembro. Todo o processo seletivo é público e gratuito, sem cobrança de taxa de inscrição, matrícula ou mensalidades. As informações completas sobre oferta de cursos, modalidades, turnos e requisitos estão disponíveis no edital e anexos do PSU 2026/1.

