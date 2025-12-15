PSU IFRO 2026/1 oferta vagas em cursos técnicos subsequentes ao ensino médio e graduações

Publicada em 15/12/2025 às 16h42
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Unificado (PSU 2026/1), que oferece opções de formação para candidatos que já concluíram ou estão concluindo o ensino médio. Estão sendo ofertadas 490 vagas para Cursos Técnicos Subsequentes e 1.226 vagas para Cursos de Graduação. Mais informações e inscrições: selecao.ifro.edu.br/unificado.
Os cursos técnicos subsequentes são direcionados exclusivamente a quem já finalizou o ensino médio e deseja obter uma qualificação profissional. Nessa modalidade, o estudante cursa apenas as disciplinas específicas do curso técnico. A seleção é feita pela análise do histórico escolar, considerando o desempenho em Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia, do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. As vagas estão distribuídas em cinco campi presenciais e 21 polos de educação a distância nos estados de Rondônia, Minas Gerais e Paraíba.
Para candidatos que pretendem iniciar uma graduação, o IFRO oferta cursos superiores de tecnologia, licenciatura e bacharelado. Assim como nos cursos técnicos subsequentes, a seleção se baseia nas notas do ensino médio, aceitando histórico escolar, Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), Provão ou ensino médio regular. As graduações estão disponíveis nas dez unidades presenciais da instituição.
Vanessa da Conceição Oliveira cursa a Licenciatura em Matemática no Campus Vilhena. A estudante afirma que seu objetivo é tornar-se “uma professora de êxito, tal como todos os professores que, um dia, passaram pela minha vida”. Tendo morado por anos em Chupinguaia, voltou a residir em Vilhena no início de 2020. Depois de ter iniciado outra graduação e não se adaptado, recebeu incentivo para a licenciatura.
“Minha professora, Patrícia Berlini, enviou-me a divulgação do curso de Licenciatura em Matemática do IFRO e incentivou-me a inscrever-me. Isso ocorreu no ano de 2022, quando eu tinha 20 anos, e, desde então, essa tem sido a minha melhor escolha. Encontrei o meu caminho, e lecionar faz parte dele. Sempre gostei tanto das áreas de Humanas quanto de Exatas. Desde a época da escola, fui uma aluna dedicada. Escolhi o curso de Licenciatura em Matemática por afinidade e pelo desejo de ensinar. Ser professor(a) é uma profissão louvável e ouvir de um aluno que ele aprendeu o conteúdo traz um sentimento de missão cumprida”, destaca a acadêmica.
Nos cursos a distância, tanto técnicos quanto superiores, é obrigatória a participação em atividades presenciais no campus ou polo onde o estudante estiver matriculado, conforme o calendário acadêmico. Caso o candidato não resida no município da oferta, deverá apresentar, no ato da matrícula, termo de compromisso para participação nas aulas presenciais.
Modalidades pós-ensino médio no IFRO
O Subsequente é ideal para quem já concluiu o Ensino Médio e busca uma formação técnica rápida, gratuita e de qualidade, com forte inserção no mercado de trabalho. Já a graduação no IFRO oferece qualidade, inovação e oportunidades reais de desenvolvimento profissional, com ensino superior gratuito e reconhecimento nacional. E se a gradação for uma das licenciaturas, nelas se formam profissionais preparados para atuar na Educação Básica e em diversos espaços educacionais. É uma carreira essencial para o desenvolvimento social e científico do país, marcada pelo impacto direto na vida das pessoas.
Alguns cursos possuem requisitos específicos, como o Técnico em Enfermagem Subsequente do Campus Guajará-Mirim, que prevê aulas teóricas no período noturno e práticas e estágio supervisionado durante o dia, e o Técnico em Eletromecânica Subsequente do Campus Vilhena, com início previsto para o segundo semestre de 2026.
Por que fazer um curso Técnico Subsequente no IFRO?
O curso Técnico Subsequente é indicado para quem já concluiu o Ensino Médio e deseja obter uma formação profissional de forma rápida, gratuita e com qualidade reconhecida. Os cursos têm duração menor que uma graduação e focam diretamente nas competências técnicas da área escolhida, permitindo que o estudante entre rapidamente no mundo do trabalho. As principais vantagens do Subsequente:
-
Formação em menos tempo: cursos objetivos, voltados para a prática profissional.
-
Ensino público e gratuito: o IFRO é uma instituição federal com certificação reconhecida nacionalmente.
-
Aproximação com o mundo do trabalho: aulas práticas, laboratórios, estágios, projetos aplicados e visitas técnicas.
-
Competências alinhadas ao mercado: conteúdos atualizados e focados nas demandas da região, ampliando oportunidades de emprego e renda.
-
Continuidade dos estudos: após o curso, o estudante pode ingressar em uma graduação ou ampliar sua qualificação técnica.
-
Apoio ao estudante: acesso à biblioteca, laboratórios, apoio pedagógico e psicológico, além de bolsas de pesquisa e extensão.
Por que fazer uma graduação no IFRO?
Fazer uma graduação no IFRO — seja bacharelado, tecnólogo ou licenciatura — significa construir uma formação superior de qualidade, gratuita, conectada ao mundo do trabalho e com oportunidades reais de crescimento profissional e acadêmico. É uma escolha para quem deseja se qualificar, transformar sua realidade e contribuir para o desenvolvimento da sociedade. E os principais motivos para escolher o IFRO:
-
Ensino gratuito e de qualidade: professores mestres e doutores, laboratórios e infraestrutura completa.
-
Formação atualizada: metodologias que aproximam o estudante de situações reais da profissão.
-
Pesquisa e inovação: participação em projetos de iniciação científica, empreendedorismo e eventos acadêmicos.
-
Empregabilidade: cursos alinhados às necessidades regionais e aos setores estratégicos da economia.
-
Apoio à permanência: assistência estudantil, acompanhamento pedagógico e psicológico, bibliotecas e laboratórios.
-
Formação humana e crítica: desenvolvimento de autonomia intelectual, pensamento crítico e ética profissional.
Quadro de Vagas – Cursos Técnicos Subsequentes (PSU IFRO 2026/1)
Campus Guajará-Mirim
-
Técnico em Enfermagem – 40 vagas – Noturno (aulas práticas e estágio no período diurno)
Campus Jaru
-
Técnico em Zootecnia – 40 vagas – Noturno
-
Técnico em Agronegócio – 40 vagas – Noturno
Campus Porto Velho Calama
-
Técnico em Edificações – 40 vagas – Noturno
-
Técnico em Eletrotécnica – 40 vagas – Noturno
Campus Vilhena
-
Técnico em Eletromecânica – 40 vagas – Noturno
-
Curso Técnico em Administração – Polos EaD (RO, MG e PB)
Modalidade: EaD com encontros presenciais nos polos
Alto Paraíso/RO – 10 vagas
Cacaulândia/RO – 10 vagas
Castanheiras/RO – 10 vagas
Cerejeiras/RO – 10 vagas
Chupinguaia/RO – 10 vagas
Gov. Jorge Teixeira/RO – 10 vagas
Itapuã do Oeste/RO – 10 vagas
Nova Mamoré/RO – 10 vagas
Ouro Preto do Oeste/RO – 10 vagas
Pimenta Bueno/RO – 10 vagas
Porto Velho Zona Norte – 10 vagas
Presidente Médici/RO – 10 vagas
São Felipe d’Oeste/RO – 10 vagas
São Francisco do Guaporé/RO – 10 vagas
Seringueiras/RO – 10 vagas
Theobroma/RO – 10 vagas
Vale do Paraíso/RO – 10 vagas
Santa Rita de Caldas/MG – 10 vagas
Esperança/PB – 10 vagas
Mari/PB – 10 vagas
Olho d’Água/PB – 10 vagas
Quadro de Vagas – Cursos de Graduação (PSU IFRO 2026/1)
Campus Ariquemes
-
Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 40 vagas – Noturno
-
Ciências Biológicas – 40 vagas – Noturno
-
Agronomia – 40 vagas – Integral (manhã e tarde)
-
Medicina Veterinária (curso novo) – 40 vagas – Integral (tarde e noite)
Campus Cacoal
-
Engenharia Agronômica – 40 vagas – Integral (manhã e tarde)
-
Geografia – 40 vagas – Noturno
-
Matemática – 40 vagas – Noturno
-
Zootecnia – 40 vagas – Integral (tarde e noite)
Campus Colorado do Oeste
-
Ciências Biológicas – 40 vagas – Noturno
-
Engenharia Agronômica – 40 vagas – Integral (manhã e tarde)
-
Medicina Veterinária – 30 vagas – Integral (manhã e tarde)
-
Zootecnia – 36 vagas – Integral (manhã e tarde)
Campus Guajará-Mirim
-
Ciências Biológicas – 40 vagas – Noturno
Campus Jaru
-
Medicina Veterinária – 40 vagas – Integral (manhã e tarde)
Campus Ji-Paraná
-
Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 40 vagas – Noturno
-
Engenharia Florestal – 40 vagas – Integral (manhã e tarde)
-
Química – 40 vagas – Noturno
Campus Porto Velho Calama
-
Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 40 vagas – Noturno
-
Física – 40 vagas – Noturno
-
Engenharia Civil – 40 vagas – Integral (tarde e noite)
-
Engenharia de Controle e Automação – 40 vagas – Integral (tarde e noite)
-
Engenharia Química – 40 vagas – Integral (tarde e noite)
Campus Porto Velho Zona Norte
-
Gestão Comercial – 40 vagas – Noturno
-
Gestão Pública – 40 vagas – Noturno
-
Pedagogia – 40 vagas – Noturno
-
Redes de Computadores – 40 vagas – Noturno
-
Sistemas para Internet – 40 vagas – Noturno
Campus São Miguel do Guaporé
-
Agrocomputação – 40 vagas – Noturno
Campus Vilhena
-
Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 40 vagas – Noturno
-
Matemática – 40 vagas – Noturno
-
Arquitetura e Urbanismo – 40 vagas – Integral (tarde e noite)
Saiba mais
No total, são 3.704 vagas gratuitas distribuídas entre cursos técnicos integrados ao ensino médio, técnicos subsequentes e graduações, com inscrições abertas até 14 de dezembro. Todo o processo seletivo é público e gratuito, sem cobrança de taxa de inscrição, matrícula ou mensalidades. As informações completas sobre oferta de cursos, modalidades, turnos e requisitos estão disponíveis no edital e anexos do PSU 2026/1.
-
Edital para os Cursos Técnicos Subsequentes: https://tinyurl.com/IFRO-sub-2026
-
Edital para os Cursos de Graduação: https://tinyurl.com/IFRO-grad-2026
-
Edital para os Cursos Técnicos Integrados: https://tinyurl.com/IFRO-int-2026
