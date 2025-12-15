Publicada em 15/12/2025 às 16h01
Mantendo sua tradição de responsabilidade social, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Rondônia (Sinjur) realizou a doação dos alimentos arrecadados durante a Festa do Servidor para a Pestalozzi de Porto Velho, instituição que atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão “Sinjur Somos Todos Nós” em transformar momentos de confraternização em ações solidárias. Como ocorre anualmente, o evento festivo contou com a participação dos servidores, que contribuíram com doações de alimentos, somando lazer e engajamento social em uma mesma atividade.
A entrega dos mantimentos representa o envolvimento da categoria com a comunidade e evidencia o papel do sindicato enquanto agente social. Para o presidente André Coelho, “a festa é um momento de alegria, mas também de olhar para o próximo. Cada contribuição recebida reflete o espírito solidário dos servidores do Judiciário”.
Com a doação, o Sinjur reforça sua atuação não apenas na defesa dos direitos da categoria, mas também no apoio às instituições que desempenham papéis essenciais na promoção da dignidade humana.
Sobre a Associação Pestalozzi
Fundada em 29 e Novembro de 1978, a Associação Pestalozzi em Rondônia realiza um trabalho essencial na inclusão e no desenvolvimento de pessoas com deficiência, especialmente em Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!