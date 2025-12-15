Prefeitura de Porto Velho realiza mais de 4,5 milhões de procedimentos de urgência e emergência em 2025

Publicada em 15/12/2025 às 16h23
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), registrou 4.580.402 procedimentos de urgência e emergência entre janeiro e outubro de 2025. O levantamento reúne atendimentos realizados nas principais unidades da rede, como consultas, suturas, exames laboratoriais, atendimentos de farmácia, administração de medicamentos e outros serviços essenciais.
As Unidades de Pronto Atendimento lideram o volume de atendimentos neste período. A UPA Leste contabilizou 1.212.744 procedimentos, seguida da UPA José Adelino, com 1.150.518, e da UPA Sul, com 839.644. Já a Unidade de Pronto Atendimento Ana Adelaide somou 914.790 procedimentos.
Panorama das unidades:
UPA Leste – 1.212.744
UPA José Adelino – 1.150.518
UPA Sul – 839.644
UPA Ana Adelaide – 914.790
Maternidade Municipal Mãe Esperança – 150.616
UPA de Jaci-Paraná – 208.646
Sala de Estabilização de União Bandeirantes – 28.910
Outras unidades – atendimentos complementares
A Semusa reforça que o número total representa procedimentos, e não pessoas atendidas. Isso significa que um único paciente pode ter mais de um registro, dependendo da complexidade do cuidado recebido. Na Maternidade Municipal Mãe Esperança, por exemplo, entram na contagem consultas, exames, acompanhamentos e partos.
O secretário municipal de saúde, Jaime Gazola, destaca que os números refletem o compromisso diário das equipes. “Temos trabalhado de forma contínua para que todos os serviços funcionem plenamente. Nosso objetivo é garantir que cada pessoa que chegue a uma unidade de saúde receba atendimento com qualidade e agilidade. Esses resultados mostram que estamos avançando, mas seguimos firmes para melhorar ainda mais”, afirmou.
A diretora do Departamento de Média e Alta Complexidade (DMAC), Francisca Nery, ressalta o desafio e a dedicação das equipes que atuam diretamente no atendimento. “As unidades sob nossa responsabilidade lidam diariamente com grande demanda e casos complexos. Mesmo assim, nossas equipes têm se dedicado para assegurar que nenhum usuário fique sem assistência. Os números demonstram a capacidade de resposta e o esforço conjunto dos profissionais”, destacou.
Com investimentos contínuos, reorganização de fluxos e reforço das equipes, a Semusa segue empenhada em fortalecer a rede municipal e garantir assistência eficiente e humanizada à população de Porto Velho.
