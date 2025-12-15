Obra histórica

O apito da Maria Fumaça tocou no Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré para anunciar a boa nova: o lançamento do livro “O Tabelião e o Ministro”, do jornalista e escritor Júlio Olivar, membro da Academia Rondoniense de Letras (ARL).
O evento de lançamento, pormovido pela Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (Emeron), no dia 12, com a presença de várias autoridades, entre elas o Ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o desembargador Raduan Miguel Filho, presidente do TJRO, desembargador Alexandre Miguel, diretor da Emeron e Léo Moraes, prefeito de Porto Velho, além de juizes(as) e desembargadores(as) de Rondônia e de estados vizinhos e secretários da cultura do município e do estado.
O Ministro Raul Araújo Filho é neto do personagem principal do livro, o tabelião Francisco Plínio Coêlho, que chegou à Amazônia no início do século XX, formando família e estabelecendo raízes firmes até a atualidade.
O tabelião Francisco teve um filho de mesmo nome que foi prefeito de Porto Velho. Francisco Plínio Coêlho Filho administrou a cidade, nomeado pelo presidente Getúlio Vargas, entre 1932 e 1933, quando faleceu precocemente.
Diante da forte ligação da história do Ministro Raul Araújo com o sul da Amazônia, o escritor Júlio Olivar resgatou a história da família Coêlho, da chegada do tabelião a Humaitá/AM à ascensão do neto dele a Ministro, cerca de um século depois.
Durante o lançamento, o desembargador Alexandre Miguel destacou que além da importante missão de formação de magistrados(as) e servidores(as), a Escola tem papel de guarda da memória e historicidade do Poder Judiciário e do estado como um todo. “Nós temos o nosso Centro de Memória que é um espaço vocacionado a isso, mostrar um pouco da história da nossa região. Muitos processos estão guardados ali, desde a época em que Porto Velho ainda pertencia ao Amazonas. Reconhecer a nossa história amazônica é reconhecer o percurso que nos trouxe até aqui”.
O ministro Raul Araújo agradeceu a iniciativa. “É um momento de alegria, felicidade e orgulho inesquecível para mim e meus familiares receberem a homenagem em forma de livro que relata a saga da família Coêlho na Amazônia. Meus avós tiveram muitos filhos e foram muito felizes nessas terras e eu sinto uma alegria muito grande de poder pisar neste solo”.
O autor da obra, Júlio Olivar declarou o objetivo da escrita em proporcionar aos leitores um conhecimento mais profundo da história de Porto Velho. “Toda essa história bastante intrincada com muito nuances aventurescas estaria se perdendo no tempo se não fosse a iniciativa da Emeron de me convidarem pra fazer esse trabalho”, agradeceu.
Ao final da cerimônia, o autor da obra autografou exemplares para os presentes, em seguida, a Maria Fumaça voltou a apitar, para que as autoridades fizessem um passeio na locomotiva 18, rememorando o passado de Porto Velho, por meio da histórica Madeira Mamoré.
O livro O Tabelião e o Ministro está disponível gratuitamente em formato e-book no site da Emeron. Clique aqui e leia.
