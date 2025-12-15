ACÓRDÃO

TCU vê trechos críticos na Rota Agro Central e cita riscos em segmento da BR-364 que chega a Vilhena

Acórdão 2871/2025 aponta longos trechos sem faixas adicionais entre Comodoro e a divisa MT/RO, fixa parâmetros de tarifa e pedágio em sete praças e sobresta a análise após pedido do Ministério dos Transportes por “avaliações logísticas essenciais”