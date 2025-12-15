Evento encerra semestre esportivo na Vila Olímpica em Porto Velho

Publicada em 15/12/2025 às 14h14
Vila Olímpica reúne ações do PVH em Ação e encerra atividades esportivas da Semtel no segundo semestre de 2025
O sábado foi de intensa movimentação na Vila Olímpica Chiquilito Erse. Pela manhã, o espaço recebeu o PVH em Ação, com milhares de atendimentos ofertados à população. Já no período da tarde, a programação foi voltada ao encerramento das atividades esportivas do segundo semestre de 2025, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel).
O balanço do semestre aponta a participação de mais de 2 mil crianças e adolescentes no projeto Construindo Campeões, além de 1.533 idosos atendidos pelo programa Qualidade de Vida. As ações contemplam diferentes modalidades esportivas e atividades físicas, atendendo públicos de ambos os gêneros e faixas etárias variadas, desde a iniciação esportiva, a partir dos 7 anos, até a melhor idade.
Paulo Moraes Júnior avaliou o encerramento das atividades como positivo e ressaltou o alcance dos programas esportivos desenvolvidos ao longo do ano
CONSTRUINDO CAMPEÕES
Entre os alunos, a ginástica rítmica foi uma das modalidades em destaque. Maria Heloísa, de 8 anos, falou sobre a importância da atividade em sua rotina.
“Tudo isso é uma parte da minha vida, é uma parte do meu coração. Eu quero um dia ser uma ginasta nível Brasil.”
Maria Antônio, participa das atividades de destacou os ganhos para a saúde e a convivência social
O impacto das atividades também foi destacado por alunos das modalidades esportivas. Pedro Joaquim, de 11 anos, praticante de futebol, relatou os benefícios da participação no programa. “Mudou o meu jeito de viver. Eu gosto muito de fazer futebol e isso pode mudar bastante a vida da pessoa, a pessoa pode melhorar fisicamente, mentalmente, e é isso.”
Durante o evento, ao longo do dia, foram realizados sorteios de bicicletas, bolas e outros brindes entre os participantes
QUALIDADE DE VIDA
No programa Qualidade de Vida, voltado ao público idoso, Maria Antônio, de 64 anos, moradora do bairro JK, participa das atividades de fisioterapia e hidroginástica e destacou os ganhos para a saúde e a convivência social. “Eu participo, gosto muito. Eu sentia muitas dores no corpo e, olha, diminuiu muito. Fora que a gente faz amizades, os professores são muito legais. Agradeço a prefeitura.”
O secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, avaliou o encerramento das atividades como positivo e ressaltou o alcance dos programas esportivos desenvolvidos ao longo do ano.
“Na parte da tarde, encerramos as nossas atividades esportivas, onde contemplamos todos os nossos programas, o Qualidade de Vida, e o nosso Construindo Campeões, onde nós temos mais de 2 mil inscritos envolvidos nas mais variadas modalidades. E pra encerrar o nosso ano no esporte, a gente ainda sorteou uma moto, para os participantes dos programas da Semtel.”
Pedro Joaquim,praticante de futebol, relatou os benefícios da participação no programa
SORTEIOS DE BICICLETAS E MOTO
Durante o evento, ao longo do dia, foram realizados sorteios de bicicletas, bolas e outros brindes entre os participantes. No encerramento da programação, foi sorteada uma moto Honda Pop, tendo como ganhadora a aluna Luana Esteffany, de 10 anos, praticante da modalidade futebol.
Luana comentou a emoção ao ganhar o sorteio da motocicleta
Luana comentou a emoção ao ser sorteada. “Tô muito feliz. Eu agradeço muito a Deus por ter essa. Minha mãe estava precisando muito, ela queria tanto uma moto dessa, mas a gente não tinha condição pra comprar. Agradeço muito a Deus por ter dado essa moto pra gente.”
A mãe da aluna, Lucicleide de Souza, dona de casa e moradora do bairro Jardim Santana, contou que foi ao evento com a expectativa de participar dos sorteios e acabou surpreendida com o resultado final. “É uma emoção tão grande que eu não sei nem o que falar. Quando eu saí de casa, eu falei assim: minha filha, essa bicicleta, se Deus abençoar, é nossa. A gente chegou, teve o sorteio das bicicletas e ela não ganhou. Depois, no final, veio o sorteio da moto e foi chamado o nome dela. Foi uma emoção muito grande.”
O encerramento das atividades esportivas marcou o fechamento do calendário do semestre na Vila Olímpica Chiquilito Erse, reunindo alunos, familiares, técnicos e gestores em um momento de prestação de contas e integração das ações esportivas desenvolvidas ao longo do ano.
Fotos: Júnior Costa
