Itapuense vence o Brazuca e conquista Campeonato Rondoniense feminino 2025

Publicada em 15/12/2025 às 09h33
O estreante das competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia venceu o Brazuca na tarde deste sábado por 3 a 0 e conquistou o título do Rondoniense 2025. O primeiro gol foi marcado logo aos 4 minutos com Vivi. Na segunda etapa aos 12 minutos o Itapuense chegou ao segundo gol com a atacante Karem, que marcou o sétimo gol dela na competição. Aos 32 Monique recebeu livre na entrada da área e decretou a vitória e o título do Itapuense.
A vitória por 3 a 0 diante do Brazuca foi quarta seguinda do Itapuense que conquistou o título com 100% de aproveitamento. Ao final da partida o técnico Edilsinho falou com a equipe de transmissão do Deu Bera, "graças a Deus conquistei meu terceiro título na terceira final tenho sido abençoado mais uma vez, agora e seguir com o trabalho com as catgorias de base e também trabalhar bastante espero que o projeto do Itapuense sai do papel e consigamos atuar com grandes profissionais pra levar a frente esse projeto".
O presidente da FFER Heitor Costa prestigiou a final e parabenizou as equipes e o Itapuense pelo título, "as equipes estão de parabéns por fazer essa grande festa do futebol feminino, Rondoniense, Genus, Brazuca e o Itapuense mostraram que o futebol feminino de Rondônia tem valor, parabens ao grande campeão Itapuense pelo desempenho e pelo título", parabenizou o presidente da FFER. Com a conquista o Itapuense será o representante de Rondônia no Brasileiro Série A3 e também na Copa do Brasil.
