Atleta jaruense vence meia maratona

Publicada em 15/12/2025 às 08h52
O atleta jaruense Wilson Pereira, 59 anos, foi o grande vencedor da 11ª edição da meia maratona Supera-se Run Sicoob Credip, realizada neste domingo (14) em Espigão do Oeste, na categoria 50+ Anos Masculino – 21Km.
Wilson é pecuarista e morador de Jaru desde 1986 e atualmente reside em uma propriedade rural localizada na Linha 605, Km 3,5.
Ele disse que desde muito cedo pratica esportes, mas que de competições de atletismo há apenas cerca de oito anos, já tendo vencido várias competições em Rondônia e outros estados.
O atleta veterano vem colecionando vitórias e já foi campeão da 9ª Maratona em Movimento em Goiânia/GO, vice na Meia Maratona Sustentável do Amazonas em Manaus/AM, venceu o Jipa City Half Marathon 2023 em Ji-Paraná, campeão da 3ª Corrida Integração do 4° Batalhão de Polícia Militar em Cacoal em 2024 e foi vencedor da categoria Veterano na 3ª Corrida de Rua Circuito Pedras Brancas e da meia maratona PVH City Half Marathon, em Porto Velho neste ano.
