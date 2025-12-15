Jorge e Mateus falam sobre pausa na carreira e garantem que dupla não vai acabar

Publicada em 15/12/2025 às 10h13
Após mais de duas décadas de agenda intensa, a dupla Jorge e Mateus se prepara para interromper temporariamente os compromissos profissionais antes de uma pausa já planejada na carreira. Em entrevistas recentes, os sertanejos têm comentado com mais frequência sobre o recesso e as reflexões que motivaram a decisão.
Segundo os artistas, o intervalo representa um movimento natural depois de anos de estrada sem interrupções significativas. A rotina de shows, compromissos e viagens constantes acabou reduzindo o tempo dedicado à família, ao descanso e a atividades pessoais, fator que pesou na escolha.
Em conversa com a influenciadora Camila Loures, Mateus explicou que o período não deve ser encarado como férias tradicionais. De acordo com ele, a proposta é desacelerar e viver experiências que normalmente ficam inviáveis em meio à agenda cheia. O cantor descreveu o momento como uma pausa mais longa, voltada à reorganização da vida pessoal e profissional.
Jorge reforçou que a decisão não está ligada a desgaste artístico ou desmotivação, mas à busca por equilíbrio após 20 anos de carreira ininterrupta. Ambos destacaram que o afastamento dos palcos não significa o encerramento da parceria.
Além do descanso, a pausa também será dedicada à composição de novas músicas. Mateus afirmou que o tempo será essencial para renovar as energias criativas, enquanto Jorge destacou a importância de cuidar da saúde e retornar futuramente com novos projetos.
A dupla não definiu um prazo exato para o retorno. A estimativa mencionada varia de alguns meses a até dois anos. O ponto central, segundo eles, é que se trata de um intervalo necessário para garantir longevidade à carreira e não o fim de Jorge e Mateus.
