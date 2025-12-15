Canal Santa Bárbara segue interditado por risco de desmoronamento

Publicada em 15/12/2025 às 11h30
Os riscos de desmoronamento no Canal Santa Bárbara, na região do Cai N'água, aumentaram significativamente em razão das fortes chuvas registradas desde o final de novembro, colocando em perigo a segurança de moradores, pedestres e motoristas que circulam pelo trecho. Diante desse cenário, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil Municipal, mantém a interdição da área como medida preventiva, com o objetivo de preservar vidas e evitar acidentes.
Segundo a Defesa Civil, o alto volume de chuvas comprometeu a estabilidade do solo e das estruturas do canal, aumentando a possibilidade de desmoronamentos. Por conta desse situação, equipes técnicas realizam monitoramento constante da área, avaliando sinais de instabilidade, como rachaduras, deslizamentos de terra e alterações no terreno, para garantir uma resposta rápida a qualquer agravamento da situação.
A interdição faz parte de um conjunto de ações preventivas adotadas pela gestão municipal durante o período chuvoso. A Defesa Civil atua de forma integrada com outras secretarias da prefeitura, reforçando a sinalização, orientando a população e acompanhando as condições climáticas e estruturais do local. O trabalho conjunto visa reduzir riscos e assegurar a proteção da população que vive ou transita nas proximidades do canal.
Interdição faz parte de um conjunto de ações preventivas adotadas pela gestão municipal durante o período chuvoso
“Nós observamos aqui ainda muitas pessoas e motociclistas passando pelo local interditado. Empurraram as colunas para passarem e gente vem pedir que tenham cuidado ao passar por esse ponto, porque tem rachaduras grandes no asfalto e um grande risco de desmoronamento na região”, disse o superintendente da Defesa Civil Municipal, Marcos Berti.
O superintendente da Defesa Civil reforça o alerta para que a população evite circular pela área interditada e respeite a sinalização instalada no local. A permanência ou o tráfego em áreas de risco pode resultar em acidentes graves, especialmente em dias de chuva intensa. A recomendação é redobrar a atenção e buscar rotas alternativas até que a situação seja normalizada.
A Defesa Civil orienta ainda que qualquer indício de deslizamento ou situação de perigo seja comunicado imediatamente aos canais oficiais do órgão. A participação da população é considerada fundamental para a eficácia das ações preventivas e para a segurança coletiva. Durante o período chuvoso, a orientação é acompanhar os alertas oficiais e seguir rigorosamente as recomendações dos órgãos municipais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!