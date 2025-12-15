Governo do Brasil na Rua leva serviços e oportunidades à região de Sol Nascente (DF)

Publicada em 15/12/2025 às 11h49
Identidade para pets, atendimentos de saúde, crédito, programas sociais e muitos serviços. Ideia do Governo do Brasil na Rua é fazer as políticas públicas federais chegarem mais próxima dos cidadãos. Fotos: Secretaria Geral da Presidência
Com mais de 300 mil habitantes, a região de Sol Nascente, no Distrito Federal, recebeu neste sábado, 13 de dezembro, uma grande estrutura montada em frente à Feira do Produtor para oferecer serviços e programas federais na primeira edição do Governo do Brasil na Rua.
Às vezes a gente tem muitos programas, mas o povo não sabe. Às vezes o programa foi feito para aquela pessoa que está precisando, mas ela não consegue mexer na internet, entrar num aplicativo, acessar um programa”
O ministro Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência), titular da pasta que coordena as ações, visitou estandes, conversou com a população e ressaltou que o programa atende a uma importante demanda.
“Às vezes a gente tem muitos programas, mas o povo não sabe. Às vezes o programa foi feito para aquela pessoa que está precisando, mas não consegue mexer na internet, entrar num aplicativo, acessar um programa”, contou, ressaltando que foi dessa preocupação que surgiu o Governo do Brasil na Rua: para levar a gestão para perto perto das pessoas.
O atendimento incluiu perícias do INSS e orientação previdenciária, programas de crédito para microempreendedores, inclusão digital, identificação de pets, agência da Caixa esclarecendo dúvidas sobre o Minha Casa Minha Vida e o Reforma Casa Brasil, carreta de saúde com exames oftalmológicos, vacinação e procedimentos odontológicos, o Ministério das Mulheres com a Tenda Lilás, que orienta mulheres sobre violência, o Ministério do Desenvolvimento Social, com esclarecimentos sobre microcrédito do Acredita no Primeiro Passo, e o Ministério da Educação, com o Pé-de-Meia.
O ministro Frederico Siqueira (Comunicações) participou da abertura oficial e destacou os serviços da Carreta Digital, que recebeu dezenas de pessoas. “A Carreta Digital promove cursos na área de microinformática, construção de computadores, PC gamers e vários serviços e cursos de capacitação para promover a inclusão digital no Brasil”, explicou.
SINPATINHAS - Um dos maiores sucessos do dia foi o Serviço Sinpatinhas. Sigla para Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, o SinPatinhas permite que tutores registrem os bichinhos de estimação e emitam, gratuitamente, a carteirinha com um número de identificação único, válido em todo o país. Além disso, é possível colocar microchips cutâneos, com um código associado aos dados do proprietário.
Maria de Fátima da Silva não pensou duas vezes. Moradora de Sol Nascente e dona de 35 gatos, ela levou 15 deles para o estande do SinPatinhas. Para não gerar ciúmes nos que ficaram em casa, a equipe do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, responsável pelo serviço, foi até a casa da dona Maria de Fátima e concluiu a colocação do microchip nos 20 gatinhos restantes, totalizando 35 gatos devidamente identificados com o RG animal. Diversos animais também foram vacinados.
Quem também não perdeu a oportunidade foi Marlon Felipe, que saiu do evento com a cachorra Atena vacinada e com microchip. “O serviço é ótimo”, disse Marlon, que atualmente está se recuperando de um acidente e faz tratamento numa das unidades de reabilitação da Rede Sarah de Hospitais no DF.
REFORMA DA CASA – Outro serviço concorrido foi a carreta do Reforma Casa Brasil. O programa concede até 30 mil reais de financiamento com juros baixos para reformar residências, ampliar cômodos, construir um novo banheiro ou bater uma laje. “A reforma vai melhorar minha vida e a de meu filho que mora comigo,” explicou a empreendedora Izabel Muniz, que pretende trocar o telhado e as portas. Ela fez o pré-atendimento e agora vai a uma agência durante a semana para finalizar o processo de obtenção do crédito.
SAÚDE – A bacharel em direito Rosângela Xavier Manço buscou três serviços na Feira da Cidadania: informações sobre o Reforma Casa Brasil, balcão do INSS e atendimento de saúde. Ela atualizou a carteira de vacinação, com vacina de tétano e hepatite, e obteve o extrato das contribuições previdenciárias. “Achei o atendimento excelente”, contou. Quem compareceu teve acesso ao Circuito Saúde, com verificação de pressão, avaliação de peso e altura, cálculo do IMC, exame de bioimpedância e orientações sobre alimentação saudável. Foram realizadas também oficinas temáticas e a atração “Saúde em Jogo”, que usa óculos de realidade virtual para ensinar sobre o corpo humano e autocuidado. Crianças e adultos puderam participar da oficina de higiene bucal, que distribuiu kits de cuidados orais.
EDUCAÇÃO - A Carreta Digital apresentou tecnologias como impressão 3D e PC Gamer, demonstrando como a transformação digital amplia oportunidades. O estande do Pé-de-Meia ofereceu informações sobre o programa de incentivo financeiro-educacional, criado para promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes de baixa renda do ensino médio público, que já beneficiou mais de 4 milhões de jovens. A comunidade ainda pôde se inscrever no edital de gratuidade que oferece 3.382 vagas em cursos de qualificação e aperfeiçoamento nas áreas de Logística, Automotiva, Construção Civil, Alimentos, Tecnologia da Informação, entre outras.
ID JOVEM - A ação incluiu ainda o ID Jovem (Identidade Jovem), documento gratuito e digital que assegura benefícios a jovens de baixa renda, como desconto de 50% em cinemas, teatros, shows e outros eventos culturais e esportivos.
