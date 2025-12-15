Pedro Fernandes celebra licitação para ponte de concreto sobre o Rio Massangana na RO-457 (B-40) em Alto Paraíso

Publicada em 15/12/2025 às 11h39
Após reiteradas cobranças do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) e acompanhamento permanente das dificuldades enfrentadas pelos moradores da região, foi publicada a licitação para a construção de uma ponte nova e definitiva de concreto sobre o Rio Massangana, na RO-457, popularmente conhecida como B-40 Norte, no município de Alto Paraíso.
O aviso de licitação foi divulgado pela Superintendência Estadual de Compras e Licitações (Supel), a partir de demanda do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO). O objeto contempla a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia, os componentes ambientais e a execução da obra, com valor estimado de R$ 4,52 milhões.
A ponte será implantada no trecho da RO-457 que liga a BR-421 à Linha C-85, no km 2,50, com extensão aproximada de 70 metros. A nova estrutura em concreto substituirá a travessia existente, garantindo mais segurança, durabilidade e melhores condições de trafegabilidade para moradores, produtores rurais e para o escoamento da produção agrícola da região.
Para o deputado Pedro Fernandes, a obra representa a solução definitiva para um problema histórico enfrentado pela comunidade local.
“Essa ponte é uma necessidade antiga da população da região. Acompanhamos de perto as dificuldades, fizemos cobranças constantes e agora avançamos para uma solução definitiva, com uma estrutura segura e duradoura”, afirmou o parlamentar.
Pedro Fernandes reforçou que seguirá acompanhando todas as etapas do processo licitatório e a execução da obra, reafirmando o compromisso do mandato com investimentos em infraestrutura viária e com a melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais que dependem da RO-457.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!