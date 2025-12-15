Polícia Civil apreende mais de 500 dispositivos eletrônicos proibidos

Publicada em 15/12/2025 às 11h51
ESPIGÃO DO OESTE : A Polícia Civil do Estado de Rondônia cumpriu mandados de busca e apreensão em Espigão do Oeste durante a Operação VAPE, voltada ao combate da comercialização irregular de dispositivos eletrônicos proibidos.
Na manhã desta segunda-feira (15), equipes da Polícia Civil realizaram diligências em endereços vinculados aos alvos da operação, com o objetivo de localizar e apreender aparelhos utilizados para consumo de vaporizadores eletrônicos. As ações resultaram na apreensão de 547 dispositivos, além de outros materiais relacionados. O valor estimado dos produtos ultrapassa R$ 40 mil.
A Operação VAPE reforça as ações de enfrentamento ao comércio ilegal de produtos que violam normas sanitárias e representam risco à saúde da população rondoniense, contribuindo para a prevenção de danos e para a retirada desses itens do mercado local.
