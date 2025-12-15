Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa apresenta ações realizadas em 2025

Publicada em 15/12/2025 às 11h45
A Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI) divulgou o balanço das atividades executadas ao longo de 2025. O relatório reúne entregas relacionadas a sistemas, infraestrutura, suporte técnico, segurança digital e ferramentas que apoiam as secretarias municipais e o atendimento ao cidadão.
Ao longo do ano, a atualização contínua do Portal da Transparência garantiu a manutenção do Selo Diamante, com melhorias de acessibilidade, organização de dados e integração com informações de obras, contratos e convênios. A superintendência também modernizou sistemas utilizados em áreas como controle populacional animal, acompanhamento de obras públicas, licenciamento ambiental, cadastro de produtores rurais e campanhas epidemiológicas. Entre as novas soluções, está o Sistema Acolher, desenvolvido para atendimento em áreas afetadas por enchentes e secas, com operação online e offline.
Ano de 2025 registrou avanços na implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
O ano registrou avanços na implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), com estruturação do ambiente técnico, definição de fluxos, capacitações e adesão ao Programa Nacional de Processo Eletrônico (ProPEN). A SMTI também expandiu o uso de ferramentas de Business Intelligence, com painéis que reúnem dados de limpeza urbana, emendas parlamentares, licenciamento ambiental, Carteirinha do Autista e rotinas da saúde.
Serviços para o cidadão
Entre as ações voltadas ao público, o sistema Meu Exame ON passou a disponibilizar resultados laboratoriais pela internet. A ferramenta reduziu deslocamentos às unidades de saúde, organizou o fluxo interno dos laboratórios e facilitou o acompanhamento dos pacientes que realizam exames periódicos.
Outra entrega foi o painel de especialidades e locais de atendimento, que permite consultar horários, unidades e oferta de profissionais. O sistema auxilia na previsibilidade do fluxo de atendimento em unidades como UPAs e policlínicas.
Na área de limpeza urbana, painéis integrados passaram a reunir dados de varrição, capinação, roçagem, recolhimento de materiais e manutenção de canais. As secretarias utilizam essas informações para analisar a execução por bairro, identificar demandas recorrentes e planejar as equipes.
A SMTI também ampliou o acesso digital aos serviços municipais com a implantação de assistentes virtuais para denúncias ambientais, solicitações de serviços urbanos e manifestações regulatórias. O portal de seleção do SINE Municipal recebeu melhorias que eliminaram filas durante o Feirão do Emprego e organizaram as inscrições. Além disso, o BéraHackathon reuniu estudantes e profissionais para desenvolver soluções tecnológicas voltadas a desafios da administração pública.
O balanço mostra que as entregas de 2025 reforçam o trabalho integrado entre as secretarias e ampliam a capacidade de oferecer serviços organizados à população.
