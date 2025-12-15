Congresso de Educação Física e Esporte Escolar encerra atividades com destaque à inclusão e ao esporte paralímpico

Publicada em 15/12/2025 às 11h37
O XI Congresso Estadual de Educação Física e Esporte Escolar 2025 foi concluído na quinta-feira (11), em Porto Velho. Promovido pelo governo de Rondônia, o evento foi realizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), reunindo cerca de 400 profissionais das Superintendências Regionais de Educação (Super), universidades e municípios de todo o estado. O congresso teve como objetivo aprimorar as práticas didáticas e pedagógicas, e incidiu o foco na inclusão e no desenvolvimento do esporte nas escolas.
A programação foi composta por diferentes atividades formativas, entre elas a palestra principal: “Educação Física Inclusiva e Esporte Paralímpico”, que apresentou conceitos e práticas essenciais para a inclusão de estudantes com deficiência nas aulas de Educação Física. A mesa-redonda, intitulada “Educação Física Adaptada: como incentivar a prática de esportes paralímpicos na escola?”, promoveu um diálogo entre especialistas e profissionais da rede sobre estratégias pedagógicas aplicáveis ao cotidiano escolar. Além disso, foram ofertados quatro minicursos: “Atletismo”; “Bocha”; “Educação Física Escolar para Estudantes com Transtorno do Espectro Autista (Tea)”; e “Classificação Funcional”, ampliando as possibilidades de formação continuada dos participantes.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da formação continuada e do fortalecimento das práticas inclusivas. “Os minicursos especializados e o diálogo sobre práticas adaptadas mostram que estamos preparando nossas escolas para acolher todos os estudantes com responsabilidade e conhecimento técnico. Nosso objetivo é que a inclusão não seja apenas um princípio, mas uma prática diária na rede estadual.”
A titular da Seduc, Albaniza Oliveira, salientou que o congresso marcou um avanço importante na qualificação das práticas inclusivas da rede pública. Ela afirmou que investir na formação dos professores, especialmente em temas como esporte paralímpico, classificação funcional e educação física adaptada, reforça o compromisso da gestão estadual com uma escola que acolhe cada estudante em sua individualidade.
Palestras e mesas-redondas abordaram a Educação Física inclusiva e o esporte paralímpico
O coordenador do Programa de Educação Paralímpica de São Paulo, Davi Farias, destacou durante o evento a relevância das formações para o fortalecimento do esporte adaptado e para o avanço das práticas inclusivas nas escolas. “Nosso compromisso é transformar vidas e garantir que pessoas com deficiência tenham acesso à renda, às oportunidades e às diversas práticas esportivas. As formações que estamos oferecendo, com modalidades paralímpicas e conteúdos sobre classificação e elegibilidade, fortalecem esse propósito. O que buscamos, acima de tudo, é contribuir para a consolidação das políticas de inclusão que a Seduc já vem desenvolvendo com tanto empenho.”
O gerente de Educação Física da Seduc, Antônio Júnior, destacou que o evento reforça a importância de transformar as experiências do congresso em práticas aplicáveis no cotidiano escolar, de modo a garantir que os estudantes também tenham a oportunidade de conhecer e se aproximar do esporte paralímpico.
O XI Congresso Estadual de Educação Física e Esporte Escolar aconteceu nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, integrando o calendário oficial da Semana Estadual do Profissional de Educação Física, instituída pela Lei nº 2.850/2012. A edição deste ano contou com a participação de representantes do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Palestras e mesas-redondas abordaram a Educação Física inclusiva e o esporte paralímpico.
