Prefeitura de Jaru realiza Cantata Natalina em Tarilândia nesta quarta-feira (17)

Publicada em 15/12/2025 às 11h55
Acontece nesta quarta (17), em Tarilândia, e quinta (18) e sexta-feira (19), em Jaru, a tradicional Cantata Natalina, realizada pela Prefeitura de Jaru por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, e Secretaria Municipal de Educação – Semed.
A Cantata de Tarilândia começa às 19h, na Praça do distrito, ao lado da quadra esportiva, com apresentação dos alunos da escola municipal José de Souza e de Jaru-Uaru e convidados.
Em Jaru, a Cantata também será a partir das 18h30, na avenida Dom Pedro I, em frente à praça Sebastião Dias de Almeida.
A programação do evento contará com apresentações dos alunos da rede municipal de ensino, alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), além dos corais das igrejas Batista da Benção, Adventista, Presbiteriana do Brasil, entre outros convidados.
O prefeito Jeverson Lima convida toda a população para prestigiar as apresentações. “A Cantata encerra com chave de ouro a programação cultural do município e marca a celebração das festividades natalinas com muita música, além da graciosidade de nossos alunos da educação infantil. Não tenho dúvidas de que será um momento lindo e que ficará em nossa memória”, afirmou.
