Depois de pesquisa desfavorável, Confúcio Moura descreve MDB como legenda de centro

Publicada em 15/12/2025 às 11h55
Um dia após a publicação do editorial “Pesquisa sobre eleições em Rondônia revela o preço do desprezo de Confúcio pela extrema-direita e da aliança com Lula”, o senador Confúcio Moura (MDB) divulgou novo artigo em seu blog oficial, no qual trata da identidade política do MDB e de sua atuação como presidente estadual da sigla. O texto, publicado no domingo, 14, apresenta o partido como uma legenda de centro, marcada pela convivência entre correntes distintas e pela rejeição à unanimidade interna.
O editorial do Rondônia Dinâmica, publicado no sábado, 13, analisou dados da pesquisa Real Time Big Data que simulou cenários para o Governo de Rondônia e para o Senado Federal em 2026. No levantamento, Confúcio aparece em posições intermediárias nos cenários apresentados, tanto na disputa ao Executivo estadual quanto na corrida ao Senado, atrás de nomes como Marcos Rocha, Sílvia Cristina, Marcos Rogério, Fernando Máximo, Ivo Cassol e Adaílton Fúria.
O texto editorial destacou que o senador é, atualmente, o principal aliado declarado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Rondônia e relacionou esse alinhamento político ao desempenho registrado na pesquisa, em um estado descrito como majoritariamente conservador e liberal. O conteúdo também resgatou falas públicas anteriores do parlamentar nas quais ele se posiciona de forma crítica à extrema-direita, à ditadura militar e aos discursos autoritários.
No artigo publicado no dia seguinte, intitulado “MDB da unidade – não da unanimidade”, Confúcio Moura não faz menção direta à pesquisa nem ao editorial. O texto concentra-se na defesa do MDB como um partido de centro, que, segundo ele, aceita divergências internas e abriga diferentes visões políticas sem impor alinhamento único. “Unidade não é unanimidade. E é exatamente isso que define um verdadeiro partido de centro”, escreveu.
Ao longo do artigo, o senador resgata a trajetória histórica do MDB, especialmente o período em que a legenda atuou na oposição à ditadura militar, destacando o papel do partido como espaço de resistência democrática e abrigo temporário de lideranças de esquerda durante o processo de redemocratização. Confúcio também menciona o atual sistema partidário brasileiro, com grande número de siglas, e faz referência às dificuldades de governabilidade decorrentes desse cenário.
Na condição de presidente estadual do MDB em Rondônia, Confúcio afirma que tem adotado uma postura de incentivo à autonomia dos diretórios municipais, promovendo diálogo interno e respeito às posições individuais dos filiados. Segundo o texto, sua atuação busca “chamar todos para o centro”, entendido como um espaço político de tolerância e convivência democrática.
O artigo de 2025 não retoma a postura anterior de Confúcio, quando, em dezembro de 2023, também em seu blog, o senador fez uma autodefinição política detalhada. Naquele texto, intitulado “Vou deixar bem claro”, Confúcio afirmou explicitamente: “Eu sou um político de centro-esquerda. Nunca neguei isto a ninguém”.
Na publicação daquele ano, o congressista relatou alianças predominantes com partidos como PT, PDT, PCdoB, PSB e declarou oposição a pautas associadas à direita, especialmente no campo ambiental. Também registrou posicionamento contrário à ditadura militar, ao extremismo e ao radicalismo, além de declarar apoio formal ao governo Lula, afirmando integrar sua base no Senado.
Enquanto o texto de 2023 apresenta uma identificação direta com o campo da centro-esquerda e com o governo federal, o artigo divulgado em 14 de dezembro de 2025 descreve o MDB exclusivamente como um partido de centro, sem referência às preferências ideológicas pessoais anteriormente registradas nem às alianças políticas mencionadas no texto anterior.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!