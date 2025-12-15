Luizinho Goebel participa de soltura de tartarugas em São Francisco do Guaporé e entrega emenda de R$ 320 mil à Ecovale

Publicada em 15/12/2025 às 13h40
O deputado estadual Luizinho Goebel participou, na semana passada, da soltura de filhotes de tartarugas em São Francisco do Guaporé, em Rondônia. A ação faz parte do Projeto Quelônios do Guaporé, iniciativa voltada à preservação das espécies nativas da região e à proteção da biodiversidade local.
Durante o evento, o parlamentar também realizou a entrega de uma emenda parlamentar no valor de R$ 320 mil à Ecovale – Associação Comunitária Quilombola e Ecológica do Vale do Guaporé, entidade que atua há mais de 25 anos em projetos de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável no Vale do Guaporé.
A iniciativa reuniu membros da comunidade local, autoridades ambientais e representantes de organizações ligadas à preservação da vida selvagem. A programação destacou a importância da proteção das tartarugas nativas, consideradas fundamentais para o equilíbrio ambiental da região.
A soltura dos filhotes foi conduzida por especialistas que acompanham o projeto, seguindo protocolos técnicos para garantir a adaptação dos animais ao habitat natural. Além da atividade prática, o encontro também serviu para discutir estratégias futuras voltadas ao fortalecimento das ações de preservação ambiental, com foco na sustentabilidade e na proteção dos recursos naturais.
O Projeto Quelônios do Guaporé é desenvolvido em parceria com comunidades ribeirinhas e organizações locais, promovendo a educação ambiental e o monitoramento das espécies. A atuação da Ecovale tem papel central nessas ações, contribuindo para a conservação ambiental e para a valorização das comunidades tradicionais da região.
