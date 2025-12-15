Apoio do PSD a Sílvia Cristina no segundo voto ao Senado, deputados se preparam à reeleição, presentes do TJRO a crianças das escolas

Publicada em 15/12/2025 às 14h00
PP-PSD – Independente de questões partidárias, o PSD de Rondônia, presidido pelo ex-senador Expedito Júnior, já tem o segundo nome para concorrer às duas vagas ao Senado nas eleições de 2026. O PSD, ainda, não teria o nome para concorrer ao Senado, mas o segundo será da deputada federal Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado, pré-candidata ao Senado. Segundo matéria publicada na imprensa regional, a declaração de apoio a Sílvia Cristina, para o segundo nome ao Senado, ocorreu durante processo de filiação de membros ao PP, na última semana em Porto Velho. Segundo Sílvia Cristina, “cada liderança que se junta, é um passo firme para ampliar o trabalho a favor do cidadão. Vivemos um dos capítulos mais positivos do partido em Rondônia. Não é só uma sigla, mas um caminho onde a esperança e o trabalho ganham sentido”.
Crianças – No Natal de crianças da rede pública de Porto Velho, elas foram presenteadas na última semana pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO). A rede de solidariedade do TJ-RO foi composta de magistrados e servidores do Poder Judiciário, que participaram da Campanha Papai Noel dos Correios. Na solenidade comandada pelo presidente do TJ-RO, desembargador Raduan Miguel Filho, estiveram presentes o superintendente dos Correios, Lucindo Pereira e o Papai Noel, quando foram entregues mais de 900 presentes, que serão destinados a crianças de escolas públicas que encaminharam cartinhas solicitando presentes aos membros do TJ-RO. “Mais uma vez o Tribunal de Justiça de Rondônia prometeu e está entregando hoje esses presentes, realizando os sonhos de muitas crianças”, disse Miguel Raduan. Já o superintendente Lucindo, disse que “o melhor de tudo não é para a criança que recebeu, é para nós mesmos, pois eleva nosso espírito e traz paz”.
Eleições – Na próxima semana Governo do Estado e Assembleia Legislativa (Ale), além de prefeituras e câmaras de vereadores estarão concluindo praticamente as ações de 2025. Na Ale-RO os trabalhos serão encerrados ao público no dia 20 com retorno no dia 5 de janeiro. Praticamente duas semanas de paralisação. Já os deputados retomam os trabalhos em fevereiro, a não ser que sejam necessárias convocações de sessões extraordinárias durante o período. O ano de 2026 deverá ser dos mais concorridos, pois teremos Eleições Gerais, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas.
Deputados – O Poder Legislativo estadual de Rondônia é composto de 24 deputados. Do total, somente dois já adiantaram que não disputarão a reeleição, porque buscarão noutros cargos eletivos. O delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) com domicílio eleitoral em Ariquemes, e Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras), que foi o quinto mais bem votado em 2024, somando 20.895 votos. Camargo é pré-candidato ao Senado e deverá mudar de sigla na Janela Partidária de 2026 (7 de março a 5 de abril), período em que os deputados podem mudar de partido sem o risco de perder o mandato. Na última semana Neiva foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia por ato de improbidade administrativa e ficará inelegível por 8 anos. A condenação foi do período em que ele foi diretor do DER-RO. Cabe recurso, mas é um risco realizar a campanha política sem a certeza de conseguir a elegibilidade.
Voos – Com proximidade do Natal e Ano Novo o movimento em aeroportos e rodoviárias aumentaram de forma significativa. A situação é a mesma nas estradas, que já apresentam fluxo forte e a cada dia mais intenso. Quem depende das aéreas para viajar estão tendo sérios problemas. O maior deles os preços, que são abusivos e totalmente fora da realidade econômica, social e financeira do Brasil, da região. Uma passagem para Curitiba a Brasília, só de ida, custa acima de R$ 3 mil. Já de Cuiabá, que fica cerca de 1,4 mil quilômetros de Porto Velho o valor é de R$ 600 e R$ 1,2 mil ida e volta. Após o recesso parlamentar senadores e deputados federais com apoio de deputados estaduais, prefeitos, vereadores e entidades representativas, seja comercial, classista ou agropecuária devem intensificar a mobilização para que Rondônia tenha seus voos diários de volta e os preços sejam cobrados dentro da realidade econômica do País e da região. Passageiros têm, mas não há como pagar os preços extorsivos além da limitação de voos, com o ocorre hoje...
Respigo
Ainda sobre a prestação de serviços das aéreas, é importante lembrar, que desde junho de 2023 Rondônia teve seus voos limitados para o Sul do País. Alegando excesso de judicialização simplesmente cortaram inúmeros voos como se o passageiro, que busca seis direitos, e a Justiça, que reconhece isso e que puniu a irresponsabilidade das empresas (Azul, Latam, Gol) sejam os culpados pela irresponsabilidade das aéreas +++ Caso Latam, Gol e Azul não tenham interesse em voar em Rondônia, que o espaço aéreo seja liberado para as empresas internacionais. Certamente seremos mais bem servidos +++ E o Corinthians decidirá a Copa do Brasil, após vencer nos pênaltis (5x4) o Cruzeiro no domingo (14). No jogo de ida o Timão venceu (0x1) em Belo Horizonte) e o Cruzeiro o jogo de Volta (1x2) +++ Nos pênaltis o Corinthians venceu (5x4) e se classificou para a final, que será contra o Vasco, que perdeu (1x0) para e também está na final. O Vasco foi vencedor no jogo anterior (2x1) e foi derrotado, também no domingo (1x0), para o Fluminense e, nos pênaltis, o time vascaíno foi melhor (4x3) e está na final contra o Corinthians +++ A decisão será em dois jogos. O primeiro na Neo Química Arena, dia 17 às 20h30, e o segundo no Maracanã, 17h30, dia 21. O campeão deverá faturar R$ 57 milhões e o vice, cerca de R$ 33 milhões. Sem contar o que já receberam na fase classificatória.
