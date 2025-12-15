Deputado Jean Mendonça participa de entrega de implementos agrícolas em Corumbiara

Publicada em 15/12/2025 às 15h09
O deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) esteve no município de Corumbiara para participar da entrega de implementos agrícolas à Associação ASPROREN.
A ação envolveu a destinação de um trator e um pulverizador, adquiridos por meio de emenda parlamentar voltada aos produtores da região do Assentamento Santa Elina.
Durante a atividade, o parlamentar afirmou que “equipar nossas associações é garantir que a agricultura de Rondônia continue crescendo” e destacou que o apoio às associações rurais com maquinário adequado representa investimento direto na rotina da agricultura familiar.
Segundo ele, “apoiar as associações rurais com maquinário adequado é, acima de tudo, levar apoio e investimento para a rotina da agricultura familiar”.
A entrega dos equipamentos foi realizada no âmbito do compromisso do deputado com o município. Ao final, Jean Mendonça declarou que segue trabalhando por Corumbiara.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!