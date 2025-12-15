Com apoio do deputado Cirone Deiró campanha preventiva do câncer supera expectativa da Assdaco

Publicada em 15/12/2025 às 13h30
Mais 887 pessoas, entre homens e mulheres, participaram da campanha denominada Comboni rosa e Comboni azul, realizada pela Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (Assdaco), nos municípios de Ministro Andreazza e Cacoal. “Mesmo com todas as demais ações preventivas realizadas durante o ano, pela Assdaco e por outras entidades, tivemos uma grande procura por parte da população”, disse a presidente Vera Bianchini.
As campanhas de Andreazza e Cacoal, que aconteceram respectivamente nos dias 10 e 13 deste mês, foram realizadas com recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró, considerado o padrinho da Assdaco. O parlamentar foi o principal responsável pela viabilização dos recursos para a construção de um centro tecnológico, manutenção da enfermaria, tratamento preventivo e viabilização de parcerias. “Essa foi mais uma ação realizada com o apoio do deputado Cirone”, disse Vera, acrescentando que o trabalho contou também com a participação de diversos voluntários.
O público aprovou o atendimento recebido. A dona de casa Maria da Penha Menegueli disse que participa da campanha todos os anos e que é sempre muito bem assistida. O agricultor Menzaque Fernandes também recomenda o serviço. “Participo todos os anos e na minha opinião todas as pessoas deveriam ter o cuidado de fazer os exames preventivos, porque ter saúde é o mais importante”, disse.
Participação de voluntários
O apoio de voluntários também contribuiu para que a campanha deste ano alcançasse o resultado esperado. Segundo a presidente da Assdaco, o trabalho contou com a participação da Casa de Apoio, mantida pela maçonaria, do Grupo Unidas Venceremos, de membros da Igreja Assembleia de Deus, do Conselho da Mulher, de moradores de Ministro Andreazza, incluindo servidores da Prefeitura e lideranças locais, além de outros apoiadores.
Segundo a presidente da Assdaco, integrantes da diretoria e da equipe técnica da associação e do centro oncológico, inclusive médicos e enfermeiros, também contribuíram para que o trabalho pudesse ser desenvolvido. Vera informou ainda, que todas as pessoas que necessitarem de reavaliação, novos exames e tratamento, continuarão recebendo acompanhamento.
