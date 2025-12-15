Reunião do Conselho Estadual de Turismo destaca promoção de novas iniciativas e apresentação dos resultados 2025

Publicada em 15/12/2025 às 11h34
Com foco no fortalecimento das parcerias, promoção de novas iniciativas e a apresentação dos resultados de 2025, o governo de Rondônia realizou, a última reunião ordinária do Conselho Estadual de Turismo de Rondônia (Consetur), na sexta-feira (12), em Porto velho. O evento, de iniciativa da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), reuniu representantes de diversas entidades, empresários e autoridades para discutir o futuro do setor e alinhar ações estratégicas para o turismo no estado em 2026.
Um dos pontos da reunião foi o destaque dado à marca da Amazônia, que vem sendo trabalhada pelo governo para posicionar o estado no cenário nacional e internacional como destino turístico, valorizando a identidade cultural, natural e gastronômica. O lançamento da marca teve como objetivo reforçar a identidade do estado e atrair mais turistas para explorar suas riquezas naturais, culturais e gastronômicas. A reunião também serviu para apresentar os resultados alcançados em 2025, destacando Planos de Ação para o Desenvolvimento do Etnoturismo, realizado por 17 comunidades indígenas. Além disso, o impacto da pesca esportiva obteve um resultado positivo no turismo do estado.
Com objetivo de integrar todas as regiões do estado e fomentar o turismo, a Setur segue trabalhando em projetos que promovem o desenvolvimento sustentável e a valorização dos recursos naturais e culturais locais. A próxima grande ação será o encontro estadual de turismo, que ocorrerá em Guajará-Mirim, em 2026, consolidando o estado como um destino de excelência no Brasil e no mundo.
Durante a reunião, foi apresentado o projeto sobre o Lago do Cuniã, uma das principais atrações turísticas do estado, e os resultados positivo do ExpoTurismo 2025, que reuniu empresários do setor e promoveu o turismo local. Entre os destaques, a pesca esportiva, o etnoturismo e os balneários foram citados como áreas estratégicas para o crescimento do turismo de Rondônia
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, esse é um momento importante de trabalho conjunto entre o governo e os parceiros do turismo. “Rondônia é uma terra de oportunidades e belezas únicas. O governo segue investindo e trabalhando para fortalecer o setor como motor de desenvolvimento, gerando emprego, renda e valorizando nossas riquezas culturais e naturais”, salientou.
PLANO DE TURISMO PARA 2026
O plano de turismo para 2026 inclui a criação de novos roteiros turísticos e a revitalização de pontos turísticos importantes. Além disso, a estratégia inclui o fortalecimento do turismo rodoviário com a ampliação de parcerias com estados vizinhos, como Amazonas, Acre e Mato Grosso, além de países da América Latina.
O superintendente da Setur, Gilvan Pereira, destacou os avanços realizados nos últimos anos, enfatizando os investimentos do governo e o trabalho conjunto com empresários e organizações do setor. “O turismo de Rondônia está crescendo e sendo reconhecido internacionalmente, e a marca da Amazônia é um símbolo desse sucesso.”
O superintendente da Setur, ressaltou ainda a importância dos investimentos para o desenvolvimento do setor e agradeceu aos parceiros pelo apoio contínuo, e finalizou destacando que, com o apoio de todos os envolvidos, o turismo de Rondônia está se consolidando como um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico e sustentável do estado.
Entre os parceiros presentes, destacaram-se instituições como a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep) e diversos conselhos que têm contribuído ao fortalecimento do turismo em Rondônia.
