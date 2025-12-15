PM atende denúncia de tiros e apreende arma, munições e entorpecentes

Publicada em 15/12/2025 às 09h30
A Polícia Militar prendeu um homem de 28 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos na madrugada desta segunda-feira (15), após receber denúncia de disparos de arma de fogo em uma residência localizada na Rua Portugal, no bairro Novo Horizonte, zona Sul da capital de Rondônia.
Durante a averiguação no imóvel, os policiais localizaram uma pistola calibre .380 sem documentação, além de entorpecentes e munições. Foram apreendidas porções de maconha e cocaína, bem como um triturador de drogas.
No local, a equipe encontrou 22 munições intactas de calibre .380, quatro munições do mesmo calibre já utilizadas e outras seis munições deflagradas de calibre 9mm. Nenhuma arma compatível com o calibre 9mm foi localizada.
O proprietário da residência afirmou que efetuou disparos em direção ao portão depois de perceber que supostos criminosos estariam forçando a entrada no imóvel com a intenção de praticar roubo.
Com o homem de 28 anos, os policiais apreenderam uma porção de maconha e o triturador. Com o adolescente, foi encontrada uma porção de cocaína. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes para as providências cabíveis.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!