Mulher é atacada a pauladas pelo ex-marido na zona leste

Publicada em 15/12/2025 às 09h00
Uma mulher de 47 anos foi violentamente agredida pelo ex-marido na tarde deste domingo (14), em uma vila de apartamentos localizada na Rua 14 de Outubro, bairro Lagoinha, zona leste de Porto Velho.
Segundo relato da vítima, ela estava ingerindo bebida alcoólica em um apartamento junto com o ex-marido e o atual namorado, quando os dois homens iniciaram uma discussão. Em meio ao conflito, o ex-marido pegou uma faca e avançou contra o atual companheiro.
Na tentativa de intervir e defender o namorado, a mulher acabou sendo atingida com uma paulada na cabeça, sofrendo lesão grave. Após a agressão, o suspeito fugiu do local antes da chegada da polícia.
A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada para a UPA da zona leste, onde recebeu atendimento médico. O caso deve ser investigado como violência doméstica, e a Polícia Civil trabalha para localizar o agressor.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!