Três pessoas ficam feridas após caminhonete capotar na BR-364

Por Folha do Sul
Publicada em 15/12/2025 às 09h15
Um acidente grave registrado por volta das 15h30 deste domingo, 14, em um trecho do BR-364, nas proximidades do Distrito de São Lourenço, por pouco não acaba em tragédia.
Quem vê às imagens do que sobrou da caminhonete Hilux do dono de uma bicicletaria situada no bairro Embratel, em Vilhena, logo pensa no pior.
No veículo seguiam além do empresário, a esposa e uma irmã dele, moradora de Costa Marques que veio visitar a família. Ambos estavam à caminho de um culto no distrito acima citado.
Já próximo ao destino, o motorista foi surpreendido por outro veículo, cujo condutor teria tentado uma ultrapassagem proibida no fim da faixa duplicada. Para evitar a colisão de frente, o motorista da caminhonete puxou o veículo para o acostamento, mas ao tentar retornar para a pista, acabou perdendo o controle devido a chuva e acabou capotando na lateral da via.
Informações de um familiar das vítimas que falou com a reportagem do FOLHA DO SUL ONLINE dão conta de que a esposa do motorista não se feriu gravidade e a cunhada dela acabou sofrendo fratura em uma das clavículas. Já o empresário teria sofrido apenas escoriações leves devido aos estilhaços dos vidros, no entanto, após chegar ao pronto-socorro, começou a sentir fortes dores e foi constatado através de exames que ele sofreu uma fratura em uma das costelas.
O motorista que teria provocado o acidente não parou para prestar socorro às vítimas, que foram conduzidas ao hospital por populares.
