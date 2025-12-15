Férias com Segurança: Energisa orienta sobre cuidados para evitar acidentes elétricos

Publicada em 15/12/2025 às 10h59
As férias são um momento de alegria e descanso, mas também exigem atenção redobrada aos riscos envolvendo energia elétrica, principalmente nesse período em que as crianças passam mais tempo em casa e em atividades de lazer.
“A maioria dos acidentes acontece dentro das residências, onde muitas vezes os riscos são subestimados. Pequenas atitudes, como proteger tomadas e evitar o uso de aparelhos próximos à água, podem salvar vidas”, alerta Jucilene de Jesus Dias, coordenadora de Saúde e Segurança no Trabalho da Energisa Rondônia.
Para garantir momentos seguros, a Energisa orienta a adoção de medidas de segurança.
Cuidado com pipas
Soltar pipa é uma brincadeira tradicional, mas deve ser sempre supervisionada por um adulto e nunca realizada próximo à rede elétrica. O contato com fios pode causar choques fatais. Procure espaços abertos e longe da rede para evitar acidentes.
Água e eletrônicos: uma combinação perigosa
Banhos de piscina ou rio são comuns nas férias, mas é preciso redobrar a atenção. Jamais manuseie aparelhos eletrônicos logo após sair da água, principalmente se estiverem conectados à tomada. A água é um condutor de energia e aumenta o risco de acidentes graves. O ideal é se secar bem e calçar os pés antes de usar qualquer equipamento elétrico.
Dentro de casa: inspeção é fundamental
Realize inspeções periódicas para identificar fios soltos, tomadas sem proteção, emendas malfeitas ou cabos desencapados. Pequenas correções podem evitar grandes acidentes, principalmente em circuitos de alta potência, como chuveiros e ar-condicionado.
Outras práticas para manter a segurança elétrica nas férias:
Proteja as tomadas com dispositivos adequados.
Evite “gambiarras” e o uso excessivo de benjamins; prefira filtros de linha com fusíveis.
Nunca ligue aparelhos elétricos próximos a duchas ou piscinas.
Utilize carregadores certificados para evitar curto-circuito.
Evite sobrecarga: certifique-se de que as instalações suportam a quantidade de equipamentos conectados.
Não use celular conectado à tomada para atender ligações ou manusear suas funções.
Em caso de acidente com a rede elétrica, entre em contato pelos canais de atendimento:
Emergência: Corpo de Bombeiros – 193
WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673
Call Center Energisa 24h: 0800 647 0120
