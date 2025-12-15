Virginia assusta seguidores ao exibir rosto após procedimentos estéticos

Publicada em 15/12/2025 às 09h54
Imagens publicadas por Virginia Fonseca nas redes sociais, neste domingo (14), chamaram atenção pelo aspecto avermelhado de seu rosto. A influenciadora decidiu se pronunciar para explicar que a aparência é consequência imediata de procedimentos estéticos realizados como parte de seus cuidados regulares com a pele.
Segundo Virginia, os tratamentos têm foco na melhora da firmeza, da textura e na recuperação cutânea. Ela destacou que reações como vermelhidão e sensibilidade são comuns no pós-procedimento e fazem parte do processo natural de cicatrização, sem representar riscos à saúde.
Entre as técnicas utilizadas está o “10therma”, um método de radiofrequência monopolar indicado para combater a flacidez e auxiliar na definição do contorno facial. Outro procedimento citado foi o “Fotona StarWalker”, voltado para a regeneração da pele, redução de inflamações e uniformização da textura.
A empresária explicou ainda que o efeito visual mais intenso deve durar, em média, até 24 horas, período considerado normal pelos profissionais responsáveis. De acordo com ela, os resultados finais surgem de forma progressiva, após a recuperação da pele.
Além do rosto, Virginia revelou que também passou por um procedimento corporal. A técnica, aplicada na região abdominal, utiliza radiofrequência para estimular a contração muscular e melhorar o aspecto da pele. A influenciadora não detalhou quando o tratamento será totalmente concluído.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!