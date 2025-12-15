Diretor Rob Reiner e esposa são encontrados mortos em casa nos Estados Unidos

Publicada em 15/12/2025 às 09h33
O diretor e ator Rob Reiner e a esposa, Michele Singer Reiner, foram encontrados mortos dentro da residência do casal, localizada no bairro de Brentwood, em Los Angeles, na Califórnia, na tarde deste domingo (14). A informação foi divulgada inicialmente pelo site norte-americano TMZ.
De acordo com a polícia de Los Angeles, as vítimas apresentavam ferimentos provocados por arma branca. As autoridades informaram que o caso está sob investigação, mas os primeiros indícios apontam para homicídio. Até o momento, não há detalhes oficiais sobre suspeitos ou motivação do crime.
Rob Reiner tinha 78 anos, enquanto Michele Singer Reiner tinha 68. O casal deixou três filhos. O diretor também era pai de uma quarta filha, fruto de um relacionamento anterior.
Além da carreira no cinema, Reiner integrava recentemente o elenco da série “The Bear”. Ele ganhou projeção nacional nos Estados Unidos nos anos 1970, ao atuar na série de comédia “All in the Family”.
Filho do comediante Carl Reiner, Rob construiu uma trajetória consolidada como diretor de grandes produções do cinema norte-americano. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão “This Is Spinal Tap”, “When Harry Met Sally”, “Stand by Me” e “The American President”, filmes que marcaram diferentes gerações do público.
