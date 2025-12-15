Estudantes de Rondônia conquistam destaque nacional na Olimpíada Tesouro Direto de Educação Financeira 2025

Publicada em 15/12/2025 às 11h22
O governo de Rondônia celebrou o desempenho dos estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Carmem Ione de Araújo, de Ariquemes, na Olimpíada Tesouro Direto de Educação Financeira (Olitef 2025). Sete alunos da unidade se destacaram nacionalmente: Pierre Oliveira Francisco (6ºD), Alice Serra de Souza (7ºG), Micaela Alexandre da Silva (7ºB), Pedro Henrique de Andrade Vieira (7ºF), Andrei Maia Sabino (9ºA), Guilherme Maria Sabino (9ºC) e Murilo Vargas de Oliveira (9ºC).
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o resultado desses jovens mostra que a educação rondoniense está no caminho certo. “Eles representam a dedicação das nossas famílias, professores e gestores. É uma alegria ver Rondônia entre as melhores do Brasil em uma área tão importante como a educação financeira. Parabenizo cada estudante e reafirmo nosso compromisso com uma educação pública que transforma vidas”, salientou.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, ressaltou o impacto positivo do trabalho realizado pela equipe escolar. “Esse resultado é fruto de uma rede que acredita no potencial dos seus estudantes. A equipe pedagógica do Carmem Ione de Araújo, com seus professores e coordenação, demonstrou comprometimento, planejamento e um acompanhamento sensível às necessidades dos alunos. Estamos muito orgulhosos e seguiremos investindo em iniciativas que ampliem oportunidades e fortaleçam o aprendizado.”
RECONHECIMENTO
Como forma de valorização pelo desempenho alcançado, cada um dos estudantes classificados entre os melhores do país receberá R$400 em Títulos Públicos (Tesouro Selic), premiação oficial concedida pela organização da olimpíada. Além do reconhecimento individual, a escola alcançou desempenho coletivo expressivo: 22 estudantes conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze em diferentes etapas da competição, consolidando o município de Ariquemes como referência em boas práticas no ensino de Matemática e Educação Financeira.
O diretor da instituição, Anderson Rodrigues Moreira, parabenizou os estudantes e destacou o impacto positivo que esse resultado traz para a comunidade escolar. “Estamos extremamente orgulhosos dos nossos alunos, que representaram a escola com excelência no cenário educacional brasileiro. Este resultado mostra que dedicação, disciplina e oportunidade transformam vidas. Parabenizo cada estudante por essa conquista e agradeço aos professores e à equipe pedagógica que caminharam com eles nessa jornada.”
A Seduc também reconheceu o empenho dos professores de Matemática, Raquel Miranda, João Santos e Cátia Soares e também do professor Antônio Fábio Machado, coordenador da Olitef na unidade, além da atuação essencial da Coordenação Pedagógica, representada por Silvana Alves e José Nascimento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!