Jennifer Gabrilly de 13 anoS conquista prata e bronze na natação na XXIV Olimpíadas Especiais das APAEs

A jovem atleta Jennifer Gabrilly, de 13 anos, representante de Alvorada do Oeste (RO), surpreendeu e encheu de orgulho sua cidade ao conquistar duas medalhas na XXIV Olimpíadas Especiais das APAEs, realizada em Brasília. Competindo nas provas de natação de 25 metros e 50 metros livre, Jennifer garantiu Prata nos 25 metros e bronze nos 50 metros.
O evento reuniu atletas de todo o país, e Jennifer se destacou pela excelente performance, evidenciando seu talento e dedicação. A conquista também reflete o trabalho realizado pela APAE de Alvorada do Oeste, sob orientação da professora de Educação Física Ana Paula, que acompanha de perto o desenvolvimento esportivo da atleta.
Em contato com o Jornal Correio do Vale, a professora Ana Paula comemorou o resultado:
“É uma alegria enorme trazer essas conquistas para Rondônia e, especialmente, para Alvorada do Oeste. Jennifer é dedicada e merece cada aplauso.”
A professora também agradeceu o apoio institucional:
Ela destacou o incentivo do prefeito Jair Luiz, vice-prefeito Geovane, presidente da APAE, Dr. Ramon, diretora Luciana, presidente da Câmara, vereador Diego Souza, e de todos os vereadores que têm colaborado com a entidade.
“Essas conquistas nos motivam a continuar ao lado dos nossos queridos alunos da APAE, oferecendo carinho, apoio e oportunidades”, completou.
