EUA fazem novo ataque contra embarcações no Pacífico

Os Estados Unidos realizaram, nesta segunda-feira (15), um novo ataque contra três embarcações no Oceano Pacífico, próximo à costa da América Latina. O ataque deixou 8 homens mortos.
Segundo o exército americano, a embarcação estava ligada ao tráfico de drogas internacional.
“A inteligência confirmou que as embarcações transitavam por rotas conhecidas de narcotráfico no Pacífico Oriental e estavam envolvidas em atividades de tráfico de drogas”, disse o Exército dos EUA em um comunicado no X.
O comando militar afirmou que o ataque foi determinado pelo Secretário de Defesa Pete Hegseth dos Estados Unidos.
Cerco a Maduro
A ofensiva contra barcos que, supostamente, fazem parte de uma rede de tráfico de drogas internacional ocorre no mesmo momento em que o governo de Donald Trump endurece o cerco à Venezuela, em busca da renúncia do presidente Nicolás Maduro.
Nesta quarta (3), o governo americano emitiu um comunicado orientando cidadãos americanos a deixar a Venezuela "imediatamente" e reforçou seu alerta contra viagens ao país.
No documento, que foi publicado originalmente em maio, o Departamento de Estado dos EUA afirma que "existe um risco muito elevado de detenção ilegal de cidadãos americanos na Venezuela" e aponta outros fatores como a criminalidade e a falta de infraestrutura de saúde, por exemplo, como razões para a determinação.
"Não viaje para a Venezuela nem permaneça no país devido ao alto risco de detenção ilegal, tortura, terrorismo, sequestro, aplicação arbitrária das leis locais, criminalidade, agitação civil e infraestrutura de saúde precária. Recomenda-se fortemente que todos os cidadãos americanos e residentes permanentes legais na Venezuela deixem o país imediatamente", diz o comunicado.
