Canarinho vence Cascalheira na decisão e conquista o Ruralzão 2025

Publicada em 16/12/2025 às 08h40
Realizado pela Prefeitura de Vilhena, que cumpre o seu papel de promover o esporte amador e incentivar a prática de exercícios físicos, o Campeonato Ruralzão 2025 teve fase decisiva no domingo, 14, com a realização dos jogos válidos pela semifinal, e também com a disputa do terceiro lugar e do título da competição que ficou com o Canarinho.
A rodada decisiva aconteceu no campo da Cascalheira. Pela manhã foram realizados os jogos da Semifinal. No primeiro duelo o Canarinho venceu por 2 a 0 o Baixadão com gols de Igor e Romário, se qualificando para a decisão. No segundo confronto da semifinal a Cascalheira enfrentou o Cruzeirinho e o empate em 1 a 1 levou a decisão pela vaga na final para as penalidades. No tempo regulamentar, Ronei marcou pelo Cruzeirinho, e Edson foi o autor do gol da Cascalheira. Nas cobranças de pênalti, os donos da casa tiveram mais acertos e venceram por 4 a 3 chegando à decisão.
Já no período da tarde, disputando a terceira colocação, Baixadão e Cruzeirinho ficaram no empate sem gols. Nas penalidades, o Baixadão foi melhor e venceu por 5 a 4, terminando como a terceira melhor equipe da competição.
Na decisão do título, o Canarinho superou a torcida contrária e venceu a Cascalheira pelo placar de 2 a 0 com gols de Matheus e Pedro Luiz, erguendo o troféu e recebendo a premiação de R$ 10 mil. O vice-campeão recebeu R$ 5 mil.
Com a participação sete equipes e jogos realizados em cinco comunidades diferentes, o Ruralzão movimentou a área rural levando esporte e lazer as pessoas da campo.
