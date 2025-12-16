Em 180 dias de gestão, Gabriele Gaspar promove reestruturação histórica e fortalece a Fhemeron em Rondônia

Publicada em 16/12/2025 às 09h45
A presidente da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), Gabriele Gaspar, completa 180 dias à frente da instituição com um balanço amplamente positivo, marcado por reorganização administrativa, fortalecimento financeiro, ampliação das coletas de sangue e avanços estruturais que reposicionam a Fhemeron como referência no Estado.
Nomeada em 6 de junho de 2025, Gabriele Gaspar assumiu a presidência em um momento desafiador, encontrando um cenário que exigia equilíbrio orçamentário, revisão de contratos, reorganização de equipes e retomada da credibilidade institucional. Em apenas seis meses, a gestão apresentou resultados concretos e mensuráveis.
Reequilíbrio financeiro e organização administrativa
Entre as primeiras ações da nova gestão esteve o trabalho intenso de reequilíbrio orçamentário e financeiro, aliado à organização administrativa. Um dos principais avanços foi a saída de sete reconhecimentos de dívida para licitação, de um total anterior de nove, trazendo mais transparência e segurança jurídica aos processos.
Além disso, houve redução de gastos, com corte de despesas desnecessárias, revisão de contratos não viáveis, diminuição de diárias e otimização de recursos, garantindo economia inteligente e maior eficiência na aplicação do dinheiro público.
Valorização do servidor e reestruturação interna
A gestão promoveu uma reestruturação de cargos e coordenadorias, com foco na valorização dos servidores e em adequações futuras para o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). Também foi resgatado o sentimento de pertencimento institucional, com homenagens e comemorações alusivas ao Dia do Servidor, fortalecendo o vínculo entre os profissionais e a fundação.
Avanço histórico nas coletas de sangue
No campo assistencial, os resultados são expressivos. A Fhemeron registrou aumento significativo nas coletas de bolsas de sangue, eliminando estoques críticos. Em apenas seis meses, o número de coletas superou todo o ano de 2024, um marco histórico para a instituição.
Foram intensificadas as coletas externas em pontos estratégicos, além da inserção de pitstops de doação pela cidade, ampliando o alcance e facilitando o acesso da população à doação de sangue.
Parcerias e mobilização social
A gestão também consolidou parcerias importantes com diversas instituições, incluindo Polícia Militar, Detran, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Forças Armadas, faculdades, escolas, CGE, OAB, Assembleia Legislativa e igrejas, ampliando significativamente a base de doadores.
A parceria com a imprensa foi fortalecida, contribuindo para o chamamento de novos doadores de sangue e para o cadastro de doadores de medula óssea.
Eventos, modernização e infraestrutura
Ao longo dos 180 dias, a Fhemeron realizou diversos eventos institucionais, como o Dia do Doador, ações voltadas às crianças que precisam de doações, campanhas com circo, além de encontros como o Café com a Imprensa.
Na área estrutural, destacam-se:
• Revitalização do Hemocentro de Porto Velho;
• Reforma da unidade de Guajará-Mirim, que contará com posto de coleta avançado (em obras);
• Entrega de novos computadores para todas as hemorredes do Estado;
• Fortalecimento da comunicação e da imagem institucional.
A Fhemeron também contou com o apoio do Exército Brasileiro, por meio da 17ª Brigada e do 6º BIS, que colaboraram com mão de obra em reformas, reduzindo custos.
Alinhamento nacional e inovação tecnológica
Outro avanço estratégico foi o alinhamento nacional com o Ministério da Saúde, visando investimentos para 2026, por meio da Coordenação Nacional de Sangue.
Um dos maiores marcos anunciados pela gestão é a implantação do novo sistema de gestão nacional, que será oferecido pela Hemobrás em 2026. A inovação permitirá que a Fhemeron abandone o uso tradicional do papel e avance para a tecnologia, modernizando processos e ampliando a eficiência dos serviços.
Compromisso com o futuro
Ao fazer o balanço dos 180 dias de gestão, a presidente Gabriele Gaspar destacou o apoio do Governo de Rondônia e reafirmou seu compromisso com o fortalecimento da Fhemeron.
“Sou muito grata ao governador Marcos Rocha, que incentiva o nosso trabalho. Ainda temos muitos projetos importantes para 2026 e também muitos desafios a vencer, mas acredito que com Deus, fé e muito trabalho a Fhemeron vai se transformar em uma instituição referência para o Brasil. Esse é meu objetivo. Eu sonho grande, porque sei que tudo é possível com trabalho sério e honesto.”
Com resultados concretos, planejamento estratégico e foco na valorização humana, os primeiros 180 dias da gestão Gabriele Gaspar consolidam um novo momento para a Fhemeron, pautado por eficiência, transparência e compromisso com a saúde da população de Rondônia.
