Homem é alvejado com tiro após discussão em estrada rural

Publicada em 16/12/2025 às 13h50
Alta Floresta do Oeste - Uma ocorrência de lesão corporal, de natureza dolosa, foi registrada após um homem dar entrada no hospital municipal com ferimento provocado por disparo de arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada e compareceu à unidade de saúde para colher informações sobre o fato.
De acordo com o relato da vítima e de uma testemunha, ambos trafegavam pela Linha 70 quando o veículo em que estavam foi parado à margem da estrada para que a vítima pudesse atender a uma necessidade fisiológica. Nesse momento, uma motocicleta parou logo atrás e o condutor iniciou uma discussão, alegando que o veículo estaria obstruindo a via.
Durante o desentendimento, o motociclista efetuou dois disparos, sendo que um deles atingiu a mão direita da vítima. Após a ação, o autor fugiu do local e, até o momento, não foi identificado. A vítima e a testemunha informaram não conhecer o suspeito.
A vítima permaneceu sob cuidados médicos no hospital municipal. A Polícia Militar registrou a ocorrência, realizou as orientações necessárias e encaminhou o caso à autoridade competente para investigação e adoção das providências legais cabíveis.
