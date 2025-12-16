Viih Tube rebate crítica sobre suposta falta de ajuda aos avós

Publicada em 16/12/2025 às 15h04
Viih Tube usou as redes sociais nesta segunda-feira (15) para se posicionar após ser acusada por uma internauta de não prestar apoio financeiro aos avós. O comentário foi feito em uma publicação da influenciadora e rapidamente gerou repercussão entre os seguidores.
Na mensagem, a usuária afirmou que Viih Tube, por ser milionária, deveria ajudar os avós para evitar que os pais precisassem “se humilhar” para prestar auxílio à família. Diante da acusação, a influenciadora decidiu responder publicamente e contestou a afirmação.
Segundo Viih Tube, a crítica partiu de uma suposição equivocada. Ela afirmou que oferece apoio à família, incluindo convênio médico, contratação de cuidador para o avô e viagens para os parentes, além de outras formas de ajuda que, segundo ela, não costuma expor publicamente.
A influenciadora também declarou que não se responsabiliza pela forma como os familiares escolhem se posicionar em público sobre o assunto. De acordo com Viih, o fato de não divulgar a ajuda prestada não significa ausência de apoio.
Após a resposta, a internauta voltou a comentar e afirmou que a informação sobre suposta dificuldade financeira dos avós teria sido mencionada por Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, que atualmente está confinado no reality show “A Fazenda”. A usuária disse que apenas repercutiu a fala exibida na televisão.
No novo comentário, a seguidora sugeriu que a influenciadora esclarecesse publicamente se a declaração do pai não corresponde à realidade. Até o momento, Viih Tube não voltou a se manifestar sobre a réplica feita pela internauta.
