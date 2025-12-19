Inscrições abertas para o Fórum Estadual de Formação Esportiva em Rondônia

Publicada em 19/12/2025 às 09h58
Estão abertas, até o dia 16 de janeiro, as inscrições gratuitas para o Fórum Estadual de Formação Esportiva de Rondônia, que será realizado nos dias 28 e 29 de janeiro, das 9h às 18h, em Porto Velho. Os interessados devem se inscrever por meio do link. O evento é promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), em parceria com o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), e tem como objetivo fortalecer o esporte nacional a partir da valorização dos clubes e entidades esportivas, promovendo conhecimento, troca de experiências e estratégias práticas para o desenvolvimento de atletas e da gestão esportiva.
O Fórum é aberto a secretários municipais de esporte, atletas, técnicos, dirigentes de clubes, associações esportivas, presidentes de federações, gestores esportivos, e qualquer pessoa envolvida ou interessada no esporte. A iniciativa reforça o compromisso do governo de Rondônia com a formação de base, a excelência esportiva e o fortalecimento da rede esportiva, ampliando oportunidades para o desenvolvimento do esporte no estado.
Fórum contará com presença de campeões olímpicos e especialistas renomados
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a realização do Fórum no estado representa mais um avanço para o fortalecimento do esporte. “Investir na formação esportiva é investir em cidadania, inclusão social e no futuro da nossa juventude”, salientou.
O secretário da Sejucel, Paulo Higo Ferreira, ressaltou a importância da iniciativa para o desenvolvimento esportivo em Rondônia. “O Fórum é uma oportunidade única para gestores, atletas e profissionais ampliarem conhecimentos, fortalecerem os clubes e conhecerem ferramentas que contribuem diretamente para o crescimento do esporte no estado.”
Segundo a secretária adjunta da Sejucel, Letícia Cristina Batista, “o evento promove a aproximação entre o poder público, clubes e entidades esportivas, criando um ambiente favorável à troca de experiências e ao fortalecimento das políticas esportivas”, pontuou.
PROGRAMAÇÃO
O Fórum contará com a presença de campeões olímpicos e especialistas renomados, que irão compartilhar experiências e boas práticas na gestão e no desenvolvimento esportivo.
Entre os palestrantes confirmados estão:
Lars Grael – Campeão Mundial e Medalhista Olímpico, membro e embaixador do CBC, com a palestra “Os clubes no meu rumo”;
André Heller – Campeão Olímpico e Mundial de Voleibol, membro do Colegiado de Direção e embaixador do CBC, com o tema “Esporte & Empreendedorismo”;
Paula (Magic Paula) – Campeã Mundial e Medalhista Olímpica de Basquetebol, membro do Colegiado de Direção e embaixadora do CBC, com a palestra “Os aprendizados de uma trajetória mágica”;
Emerson Appel – Gerente de Esportes e Relações Institucionais do CBC, com o tema “Como clubes, associações e institutos podem se beneficiar do Programa de Formação de Atletas do CBC”;
Profª. dra. Mayara Ordonhes – Pesquisadora e gestora de entidades do Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva (IPIE), que abordará o “Aperfeiçoamento das políticas de esporte para entidades públicas e privadas”.
Confira a programação completa, com horários e demais detalhes do evento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!