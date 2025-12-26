Gazin Porto Velho é o clube melhor classificado de Rondônia no Ranking da CBF

Publicada em 26/12/2025 às 08h37
Os números divulgados pela CBF de atualização do ranking nacional de clubes apontam o tri campeão Rondoniense Gazin Porto Velho como o melhor clube do Estado entre os 234 clubes listados no ranking nacional. A Locomotiva aparece entre os 100 melhores na posição 75, (confira aqui) na posição 169 aparece o afastado Real Ariquemes, Barcelona na posição 198 e o Ji-Paraná na posição 209. A CBF também atualizou os números do ranking das federações com a de Rondônia subindo uma posição. (Confira aqui).
Na ponta do ranking o campeão da Série A, o Flamengo lidera o ranking pelo sexto ano consecutivo, com 16.314 pontos. O Corinthians, que conquistou a Copa do Brasil no último domingo (21), saltou do quarto lugar em 2025 para a vice-liderança em 2026, com 14.930 pontos. O Top 5 é composto ainda por Palmeiras (13.860), Atlético-MG (13.696) e São Paulo (13.556).
O RNC considera, a partir da pontuação delineada pela Convenção de Pontos, a participação do clube em competições realizadas (Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil) nos últimos cinco anos.
A Federação Paulista ocupa a primeira colocação, com 93.528 pontos, seguida pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que tem 61.308 pontos. As Federações Mineiras (41.451), Gaúcha (39.283) e Paranaense (31.792) completam as cinco primeiras federações estaduais.
A posição de uma federação no RNF determina, de acordo com o regulamento de cada competição, o número de vagas que será destinado a seus filiados na Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa Verde.
