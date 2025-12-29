Futebol rondoniense tem mais uma vaga garantida em competições nacionais em 2026

Publicada em 29/12/2025 às 09h45
O ano de 2026 será histórico para o futebol rondoniense, marcando o maior número de clubes de Rondônia disputando competições nacionais, após a CBF divulgar o calendário do futebol brasileiro de base com a criação do Copa do Brasil sub-15 que contará com a participação de 32 clubes, com 64 partidas ao todo.
Dessa forma o Gazin Porto Velho atual campeão de Rondônia da categoria desse ser o representante do Estado na competição, que será disputada na primeira fase de forma regionalizada com a formação de oito grupos, com quatro equipes em cada. As oitavas de final serão decididas em jogo único, assim como o restante do mata-mata. Nestas duas etapas iniciais (primeira fase e oitavas), as equipes jogarão como mandantes e visitantes. Das quartas de final à final, a Copa do Brasil Sub-15 será realizada em sede única, onde haverá ainda a disputa do terceiro lugar pelas duas equipes eliminadas na semifinal no mesmo dia da decisão.
Após a criação da Copa do Brasil sub-15 o futebol rondoniense disputa mais uma competição nacional, sendo as principais em 2026, no futebol profissional, com duas vagas no Brasileiro da Série D, três na Copa do Brasil, duas na Copa Norte/Verde. No futebol feminino Rondônia tem vaga no Brasileiro Série A3 na Copa do Brasil e nas categorias de base uma vaga na Copa do Brasil Sub-20, Sub-17 e Sub-15.
Dessa forma, em 2026 clubes do futebol rondoniense terão o maior número de participações em competições nacionais da história de Rondônia, para a FFER resultado de muito trabalho, transparência e parceria com a CBF, "estamos colhendo fruto de muitos anos de trabalho dedicados ao nosso futebol, 2026 será histórico com inúmeras competições para nossos filiados disputarem em cenário nacional, calendário cheio que certamente deve elevar o nível do nosso futebol, proporcionar oportunidades, movimentando a nossa economia e gerando oportunidades e principalmente fortalecendo nosso esporte", frisou Heitor Costa presidente da FFER.
