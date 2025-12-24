Fronteira Esporte Clube de Guajará-Mirim busca apoio da Federação de Futebol de Rondônia

Publicada em 24/12/2025 às 09h34
Recentemente a Federação de Futebol do Estado de Rondônia recebeu a diretoria do Fronteira Esporte Clube do município de Guajará Mirim. A visita faz parte do projeto de colocar o clube novamente no cenário do futebol rondoniense, o presidente do Fronteira, Marcos Cury, e os diretores Gerson Paes, tesoureiro do clube, Almir Paes da Silva e Sérgio Roberto, conselheiros fiscais.
Os representantes do time guajaramirense, foram recebidos pelo presidente Heitor Costa, que garantiu incentivos e apoio ao projeto de reestruturação ao Fronteira E.C de Guajará Mirim, "estou recebendo o Fronteira de braços abertos para a sua nova filiação junto a FFER, agradeço a presença dos diretores, pessoas que realmente querem resgatar o futebol de Guajará Mirim e terão o total apoio para que realmente possa retornar ao futebol de Rondônia". afirmou presidente.
O presidente do Fronteira E.C disse que o projeto do clube é iniciar com o futebol amador, com as categorias de base e futebol feminino e no futuro se qualificar para o futebol profissional. "A nossa intenção e de voltar a movimentar o futebol de Guajará Mirim, fomos muito bem recebidos pelo presidente e seus diretores, e passo a passo vamos voltar com o futebol amador, categorias de base, futebol feminino e no futuro o futebol profissional e com esse projeto a gente incentiva a volta de outros clubes e ligas" afirmou Marcos Cury.
O Fronteira Esporte Clube foi fundado no dia 7 de setembro de 1940, é um dos clubes mais antigos do Estado de Rondônia.
