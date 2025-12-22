Esporte Rondoniense se despede de um dos maiores nomes do futebol profissional de Ji-Paraná

Publicada em 22/12/2025 às 11h33
Faleceu na manhã deste domingo, um dos maiores nomes do futebol profissional de Ji-Paraná, Selmo de Castro, popularmente conhecido por ‘Pará’ ex-goleiro multi vitorioso pelo Ji-Paraná Futebol Clube ‘Galo da BR’, A notícia da morte, foi anunciada pelas redes sociais. ‘Pará’ estava internado há uma semana em uma unidade de saúde tratando de uma pancreatite.
Em Rondônia, ‘Pará’ atuou profissionalmente pelo Flamengo de Porto Velho e posteriormente, foi chamado para defender o Ji-Paraná Futebol Clube, recém criado na era profissional. Além de diversas conquistas no campeonato estadual, ‘Pará’ também atuou fora de campo sendo presidente do ‘Galo’ e conquistando o título estadual de 2012.
Selmo de Castro era casado e pai de cinco filhos. Segundo pessoas próximas da família, ele estava afastado do futebol há dez anos e neste 2025 resolveu voltou atuar pelo time da AJS disputando a Copa 50tão Lemos. No início do deste mês ele se sentiu mal e foi internado no hospital Claudionor do Couto Roriz e, posteriormente, teve que ser transferido para uma unidade particular para tratamento de uma pancreatite e no final desta madrugada, o mesmo não resistiu a uma parada cardíaca. O velório do corpo será na Igreja Assembleia de Deus de Madureira da Rua Castro Alves do Bairro Jardim Presidencial, primeiro distrito. A Federação de Futebol do Estado de Rondônia deseja que Deus conforte familiares e amigos nesse momento de dor e tristeza. O sepultado foi marcado para esta segunda-feira às 10h.
