DCO da FFER pública Regulamento definitivo do Rondoniense Sicredi Série A 2026

Publicada em 19/12/2025 às 09h51
O DCO, Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia divulgou na noite desta quinta feira 18 de dezembro, o regulamento definitivo e as quatro primeiras rodadas da tabela básica do Campeonato Rondoniense SICREDI Série A 2026, informações que foram apresentadas no lançamento da competição no último dia 18 de dezembro na sede da FFER.
A competição está prevista para iniciar em janeiro, com três 3 partidas na primeira rodada, que acontecem nos dias 17 e 18, sábado dia 17 jogam Gazin Porto Velho e Rondoniense em Porto Velho, União Cacoalense e Barcelona em Caccoal e Ji-Paraná e Guaporé em Ji-Paraná, o Sport Genus folga na primeira rodada. (Veja Aqui)
O diretor de competições da FFER informou que a tabela completa só será publicada informando todos os confrontos entre os clubes, após a divulgação dos jogos da Copa do Brasil 2026, conforme prevê o Art. 6º do REC do Campeonato Rondoniense SICREDI Série A - 2026. Tema que foi amplamente depatido no congresso técnico com todos os representantes dos clubes que participam da competição.
Em 2026 são três clubes representando Rondônia na competição nacional, dessa forma pode ocorrer conflitos de datas do jogos do Rondoniense com os jogos da Copa do Brasil, conflito de datas que estava previsto, para não prejudicar o bom andamento dos jogos do Rondoniense Sicredi 2026 com alteração de datas de partidas, e tão pouco os filiados participantes da Copa do Brasil e os demais clubes, ficou assim decidido o previsto no referido Artigo.
Com o início do Rondoniense Sicredi 2026 para 17 de janeiro a competição prevê 48 jogos até o dia 21 março, data definida para a grande final do principal campeonato de futebol do Estado de Rondônia.
