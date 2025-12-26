Corinthians campeão, Flamengo lidera Ranking da CBF, Tabelinha Rondoniense

Publicada em 26/12/2025 às 08h10
Copa do Brasil - O Corinthians fechou 2025 do melhor jeito possível: com mais uma taça. No domingo (21), no Maracanã, o Timão venceu o Vasco por 2 a 1 e conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil.
Após o empate sem gols no jogo de ida, em Itaquera, a decisão foi resolvida fora de casa, mantendo a tradição corintiana na competição.
O grande nome da final foi Yuri Alberto, que marcou um gol e deu a assistência para Memphis Depay balançar as redes. O Corinthians saiu na frente aos 18 minutos do primeiro tempo, mas viu o Vasco empatar ainda antes do intervalo. Na segunda etapa, o time paulista voltou mais organizado e definiu o título com um belo gol coletivo.
Seguro na defesa e eficiente no ataque, o Timão suportou a pressão final do Vasco e contou com boas defesas de Hugo Souza para confirmar a conquista. Com o título, o Corinthians fatura R$ 77 milhões em premiação e encerra a temporada levantando duas taças: Paulistão e Copa do Brasil.
CBF - A CBF divulgou na quarta-feira (24) o Ranking Nacional de Clubes 2026, reacendendo rivalidades por todo o país. Pelo sexto ano seguido, o Flamengo lidera o ranking geral, com 16.314 pontos, reafirmando sua força nacional. Corinthians (14.930) e Palmeiras (13.860) completam o pódio.
Além da classificação geral, o ranking também mostra quem manda em cada estado brasileiro. Em São Paulo, o Corinthians segue como principal força, enquanto o Atlético-MG lidera em Minas Gerais e o Grêmio aparece no topo do Rio Grande do Sul. No Nordeste, destaques para Bahia, Fortaleza e Sport.
O levantamento chama atenção pelas diferenças regionais: enquanto o Flamengo tem a maior pontuação do país, o Real Noroeste, líder do Espírito Santo, soma apenas 754 pontos, a menor entre os primeiros colocados estaduais. Mais do que números, o ranking alimenta debates, rivalidades e define vagas e cotas nas competições nacionais.
Ranking
Acre AC Humaitá 80° 1.064
Alagoas AL CRB 26º 6.150
Amapá AP Trem 81º 1.064
Amazonas AM Amazonas 40º 3.403
Bahia BA Bahia 9º 12.632
Ceará CE Fortaleza 13º 10.382
Distrito Federal DF Brasiliense 73º 1.242
Espírito Santo ES Real Noroeste 96º 754
Goiás GO Atlético-GO 18º 7.476
Maranhão MA Sampaio Corrêa 47º 2.908
Mato Grosso MT Cuiabá 22º 6.746
Mato Grosso do Sul MS Operário-MS 93º 783
Minas Gerais MG Atlético-MG 4º 13.696
Pará PA Paysandu 35º 4.030
Paraíba PB Botafogo-PB 52º 2.529
Paraná PR Athletico-PR 8º 12.656
Pernambuco PE Sport 25º 6.340
Piauí PI Altos 65º 1.575
Rio de Janeiro RJ Flamengo 1º 16.314
Rio Grande do Norte RN ABC 46º 3.008
Rio Grande do Sul RS Grêmio 12º 10.636
Rondônia RO Porto Velho 75º 1.185
Roraima RR São Raimundo-RR 88º 965
Santa Catarina SC Criciúma 27º 6.090
São Paulo SP Corinthians 2º 14.930
Sergipe SE Confiança 53º 2.363
Tocantins TO Tocantinópolis 71º 1.297
Tabelinha Rondoniense
Fronteira EC busca apoio para voltar ao cenário do futebol rondoniense. FFER divulga regulamento e tabela inicial do Rondoniense Sicredi 2026. Beatriz Ingredy faz história e se torna tricampeã rondoniense de motocross.
Fronteira - Um dos clubes mais tradicionais de Guajará-Mirim, o Fronteira Esporte Clube iniciou oficialmente o projeto de retorno ao cenário do futebol rondoniense. Recentemente, a diretoria do clube foi recebida pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), em Porto Velho, com o objetivo de discutir a reestruturação e uma nova filiação.
O presidente do Fronteira, Marcos Cury, esteve acompanhado dos diretores Gerson Paes, Almir Paes da Silva e Sérgio Roberto. Eles foram recepcionados pelo presidente da FFER, Heitor Costa, que garantiu apoio institucional. “Recebo o Fronteira de braços abertos. É um clube histórico que merece voltar a representar Guajará-Mirim”, destacou.
Segundo Marcos Cury, o plano inicial é fortalecer o futebol amador, investir nas categorias de base e no futebol feminino, com foco futuro no profissional. Fundado em 7 de setembro de 1940, o Fronteira é um dos clubes mais antigos de Rondônia e busca escrever um novo capítulo em sua história.
Rondoniense - O Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) publicou na quinta-feira (18) o regulamento definitivo e as quatro primeiras rodadas do Campeonato Rondoniense Sicredi Série A 2026. As informações foram apresentadas no lançamento oficial da competição, realizado na sede da entidade.
O Estadual começa nos dias 17 e 18 de janeiro, com três partidas na rodada inaugural. No sábado (17), jogam Gazin Porto Velho x Rondoniense, na capital; União Cacoalense x Barcelona, em Cacoal; e Ji-Paraná x Guaporé, em Ji-Paraná. O Sport Genus folga na primeira rodada.
Segundo a FFER, a tabela completa será divulgada, após a definição dos jogos da Copa do Brasil 2026, para evitar conflitos de datas, já que três clubes rondonienses disputarão a competição nacional. O campeonato terá 48 jogos e a grande final está marcada para o dia 21 de março.
Motocross - O motocross de Rondônia tem um novo capítulo histórico. A piloto Beatriz Ingredy se tornou a primeira mulher a conquistar três títulos estaduais consecutivos da modalidade, consolidando seu nome entre os grandes do esporte. Representando o município de São Miguel do Guaporé, Beatriz alcançou o feito no Campeonato Rondoniense de Motocross, organizado pela Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (LIMERO).
A trajetória da piloto é marcada por regularidade e evolução. Vice-campeã estadual em 2023 e 2024, Beatriz dominou o cenário regional ao conquistar os títulos regionais em 2024 e 2025. Agora, com o tricampeonato estadual, ela soma também o bicampeonato regional e entra oficialmente para o Hall de Campeões do Motocross rondoniense.
O feito reforça o crescimento do motocross feminino no Estado e destaca Beatriz Ingredy como referência da modalidade em Rondônia.
