Chuvas dentro do João Paulo II escancaram crise na saúde e levam Delegado Camargo a cobrar providências imediatas

Publicada em 17/12/2025 às 08h20
O deputado estadual Delegado Camargo mantém uma atuação firme e contínua na fiscalização da saúde pública de Rondônia e voltou a cobrar providências do Poder Executivo ao protocolar indicação formal solicitando melhorias estruturais no Hospital João Paulo II, em Porto Velho. A unidade é referência estadual em atendimentos de urgência e emergência e recebe diariamente pacientes de diversas regiões do estado.
Na indicação encaminhada ao Governo do Estado, à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), o parlamentar denuncia a exposição de servidores, pacientes e acompanhantes à chuva durante o deslocamento entre os blocos do hospital, além da entrada de água em áreas internas, como recepções e corredores. De acordo com o documento, a situação compromete a dignidade dos profissionais, coloca em risco equipamentos, gera insegurança e prejudica diretamente a qualidade do atendimento prestado à população .
O deputado também cobra esclarecimentos técnicos sobre a existência de laudos de inspeção, prazos para obras de impermeabilização, correção de coberturas e calhas, bem como a implantação de passarelas cobertas, marquises ou outras estruturas que garantam proteção adequada nos acessos utilizados pelos servidores. Além disso, questiona quais medidas emergenciais estão sendo adotadas enquanto as soluções definitivas não são executadas .
Para Delegado Camargo, os problemas estruturais do João Paulo II evidenciam falhas recorrentes na gestão da saúde pública estadual. “Estamos falando do principal hospital de urgência do estado. Não é aceitável que trabalhadores iniciem seus plantões expostos à chuva ou que pacientes enfrentam infiltrações dentro de uma unidade de referência”, tem defendido o parlamentar em suas manifestações.
A iniciativa faz parte de um conjunto de ações que o deputado vem desenvolvendo ao longo de seu mandato na área da saúde. Delegado Camargo é autor do requerimento que solicita a abertura da CPI da Saúde na Assembleia Legislativa de Rondônia, com o objetivo de investigar a aplicação dos recursos públicos, a gestão do sistema estadual de saúde e as causas da crise enfrentada pela rede hospitalar de Rondônia.
Ao longo do mandato, o parlamentar tem realizado fiscalizações presenciais em unidades de saúde, apresentado requerimentos de informação, confrontado dados oficiais e cobrado explicações de gestores estaduais. A CPI, segundo ele, é uma ferramenta essencial para garantir transparência, apurar responsabilidades e construir soluções estruturais para tirar a saúde pública do estado de colapso.
Com mais essa indicação, Delegado Camargo reafirma o papel fiscalizador do Legislativo e destaca que seguirá acompanhando de perto as respostas do Governo do Estado. “Fiscalizar, cobrar e propor soluções é uma obrigação do mandato. A saúde pública precisa de gestão, respeito aos profissionais e dignidade para quem depende do sistema”, reforça o deputado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!