Motociclista fica ferido após colisão com carro na BR-364

Publicada em 17/12/2025 às 08h50
Colisão aconteceu no trevo do Posto Itaporanga na manhã desta terça-feira (16)
Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um jovem motociclista ferido na manhã desta terça-feira, 16 de dezembro de 2025, na BR-364, no trevo de acesso ao Posto Itaporanga, em Pimenta Bueno. A colisão ocorreu por volta das 11h30.
Conforme apurou o Pimenta Virtual no local, a motocicleta seguia no sentido Pimenta Bueno para Cacoal, enquanto o automóvel vinha pela estrada de Espigão do Oeste e acessava a BR-364 no sentido Pimenta Bueno. No momento da manobra, o choque acabou sendo inevitável.
Com o impacto, o jovem motociclista foi arremessado ao solo e sofreu fratura em uma das pernas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Hospital Municipal Ana Neta, em Pimenta Bueno. O estado de saúde atualizado não foi divulgado.
Logo após o acidente, a equipe de resgate da concessionária Nova 364 chegou ao local e realizou a sinalização da pista, garantindo a segurança dos demais motoristas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não havia chegado naquele momento, pois atendia outra ocorrência, conforme informado pela equipe da concessionária.
Durante o atendimento, os profissionais da Nova 364 também prestaram apoio aos envolvidos no acidente. Apesar de não apresentarem ferimentos aparentes, os ocupantes do carro — moradores da região e já de idade avançada — passaram por uma triagem preventiva, com verificação de pressão arterial e outros parâmetros, por precaução.
Em seguida, a PRF chegou ao local e assumiu a ocorrência, realizando os procedimentos necessários para apuração das circunstâncias do acidente e controle do tráfego na rodovia.
As causas da colisão ainda serão analisadas pelas autoridades competentes.
