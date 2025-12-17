PF deflagra operação contra o tráfico de drogas na fronteira com a Bolívia

Publicada em 17/12/2025 às 09h30
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva em Alta Floresta d’Oeste/RO
Vilhena/RO. Nesta terça-feira (16/12), a Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar de Rondônia (PM/RO), deflagrou a Operação Fim de Linha, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e desarticular grupo criminoso responsável pelo recebimento, armazenamento e distribuição de entorpecentes em zona rural de Alta Floresta d’Oeste/RO, na foi fronteira com a Bolívia.
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, expedidos pelo Poder Judiciário, no âmbito de investigação conduzida pela Delegacia de Polícia Federal em Vilhena/RO. Durante as buscas foram apreendidos armas, munições e rádio comunicadores.
As investigações tiveram início após ação integrada realizada em 03/10/2025, quando foram identificados indícios do uso de pista de pouso clandestina em propriedade rural como ponto de apoio à logística do entorpecente. Na ocasião, as equipes constataram o pouso de uma aeronave no local e a movimentação de indivíduos no descarregamento de fardos, o que motivou a intervenção policial. Durante a ação, foi realizada a prisão em flagrante de um dos integrantes do grupo e a apreensão de aproximadamente 1 tonelada de drogas.
A investigação prossegue com a análise do material apreendido e os indivíduos permanecem à disposição da Justiça.
