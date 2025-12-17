Sobrinho contesta “fiasco” da esquerda em Vilhena; o abono de R$ 5 mil de Rocha à Educação; e Célio Lopes quer ser lembrado

Publicada em 17/12/2025 às 10h18
Os erros da “esquerda perfumada” de Boric fizeram voltar o “pinochetismo” aos espaços de poder e de tomada de decisões no Chile
CARO LEITOR, não me causa estranheza a vitória do extremista de direita José Antonio Kast para presidente do Chile no último domingo (14). Em sua terceira tentativa de chegar à presidência, o líder conservador obteve 58,16% dos votos, impondo uma ampla vantagem à candidata da esquerda, a comunista Jeannette Jara, com 41,84%. O extremista de direita Kast venceu o pleito eleitoral com apoio de setores da direita do país e propondo um “governo de emergência” por meio de um duro discurso pautado na segurança pública e imigração, duas preocupações que se tornaram prioridade para os chilenos. Kast conseguiu identificar e capitalizar o desejo de mudança do eleitor chileno, do estilo do perfil político e da forma de governo. Em face disso, Kast venceu em todas as regiões do Chile e se tornou o presidente mais votado da história do país, com pouco mais de 7,2 milhões de votos. A vitória de Kast pode ser atribuída também aos equívocos da “Nova Esquerda” defendida pelo atual presidente chileno Gabriel Boric por conta das concessões ao capital rentista e especulativo financeiro, o reconhecimento ao sionismo de Israel e da eleição de Corina Machado na Venezuela. Por sua vez, a declaração de apoio à possível invasão dos EUA à Venezuela. Desse modo, os erros da esquerda perfumada de Boric fizeram voltar o “pinochetismo” aos espaços de poder e de tomada de decisões no Chile.
Soberania
Primeiramente e declaradamente, sou contra o regime do ditador Nicolás Maduro na Venezuela. Contudo, defendo a soberania do país, com isso, os assuntos internos da Venezuela devem ser resolvidos pelo povo venezuelano. Daí sou contra qualquer invasão militar dos EUA em qualquer país no mundo.
Nova
A vitória do extremista de direita José Antonio Kast para presidente do Chile me trouxe a reflexão de trechos do livro “A Nova Esquerda na América Latina: Partidos e Movimentos em Luta Contra o Neoliberalismo", escrito por Juliano Medeiros, historiador, cientista político e ex-presidente do PSOL (2018-2023).
Esquerda
A obra “A Nova Esquerda na América Latina”, de autoria de Juliano Medeiros, analisa a ascensão de novas forças de esquerda no continente latino-americano e os desafios para o futuro do campo progressista, abordando a necessidade de renovação programática para enfrentar o neoliberalismo e o "pós-lulismo" no Brasil.
Compreensão
A renovação do pragmatismo das forças de esquerda exige a compreensão das chamadas “revoltas da indignação” que eclodem no mundo para se buscar compreender os dilemas dos sistemas democráticos na atualidade. Depois, se debruça nos índices dos países tidos como laboratório do capitalismo social, ou seja, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Nova Zelândia e Cingapura, para reconhecer um caminho possivel para se atingir o Estado do bem-estar social.
Essência
Por conseguinte, a nova esquerda precisa compreender a essência do Estado do bem-estar social e do capitalismo social para reorganizar as forças progressistas no sentido de promover uma reforma social-democrata. Sendo a pauta o combate à desigualdade, ao desemprego e à violência. Isso se faz com pesados investimentos em educação, cultura, informação, ciência e tecnologia.
Retorno
A ex-senadora alagoana Heloisa Helena (Rede-RJ) retornou ao Congresso Nacional como deputada federal. Heloisa assumiu a titularidade do cargo depois da suspensão do mandato do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ). Heloisa fez um discurso histórico e defendeu a instalação da CPI do Banco Master, segundo ela: “quem tiver culpa que se parta”.
Coronel
O senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes), na política, pode ser considerado um coronel corajoso, destemido e honrado. Enquanto parlamentares ficam tiktokqueando com pautas de costumes e bandeiras conservadoras, Confúcio parte para cima dos problemas e demonstra sua capacidade de entrega ao cidadão rondoniense.
Ministros
Não é a primeira vez que o senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) traz ministros de Estado a Rondônia. Ontem (17), ele trouxe o ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT-SP) para a assinatura simbólica da compra do Hospital das Clínicas pela Prefeitura de Porto Velho e, depois, se transformará em Hospital Universitário e entregas de carretas da Saúde para atender os mais diversos municípios rondonienses.
Pragmatismo
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) preparou uma recepção no Teatro Banzeiros muito bonita para o ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT-SP). Léo, ideologicamente, é de centro, com isso, emprega o pragmatismo político para resolver os problemas da capital.
Registra
A coluna registra que nenhum deputado estadual e federal estava presente na solenidade que contou com a presença do ministro Alexandre Padilha (PT-SP), para assinatura simbólica da compra do Hospital das Clínicas pela Prefeitura de Porto Velho e, depois, se transformará em Hospital Universitário.
Gentleman
O ex-prefeito de Porto Velho Roberto Sobrinho (sem partido) continua sendo um gentleman com a imprensa. Presente na recepção ao ministro Alexandre Padilha (PT-SP) no Teatro Banzeiros, conversou comigo e explicou que a Caminhada Esperança em Vilhena não foi um fiasco, principalmente por se tratar de um município berço de forças políticas de direita e extrema-direita.
Reanimar
Segundo Roberto Sobrinho (sem partido), as 300 pessoas presentes em Vilhena eram dirigentes partidários e a militância dos partidos que integram a Caminhada Esperança, ou seja, as federações partidárias PT/PCdoB/PV e Rede/PSOL, bem como o MDB, PDT e o PSB. O objetivo da Caminhada é reanimar a base para confrontar as forças conservadoras no âmbito estadual.
Focado
Perguntei ao ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho (sem partido), qual é o seu projeto de poder político. Serenamente, ele me respondeu que continuará focado na comunicação social com seu podcast e fazendo articulações de bastidores; por isso, está desfiliado de partido.
Pretensão
Em seguida, perguntei ao ex-prefeito de Porto Velho Roberto Sobrinho (sem partido) se ele assumiu o papel de articulador desempenhado no passado pelo saudoso Odair Cordeiro, fundador e líder do PT em Rondônia, falecido no ano de 2010. Roberto disse que seria muita pretensão, mas esse é o caminho para o seu futuro político, ou seja, atuar nos bastidores sem disputar eleições.
Converter
Em conversa com o vice-presidente estadual do PT e pré-candidato a deputado federal Edson Silveira (PT-Porto Velho), ele afirmou à coluna que as forças progressistas do estado trabalham para converter os 45% do eleitorado rondoniense que vota no presidente Lula (PT-SP) em votos para os candidatos a deputados federais, estaduais e senadores alinhados ao Palácio do Planalto.
Abono I
O governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) anunciou o envio para a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) do projeto que autoriza o pagamento de um abono de R$ 5 mil aos servidores da Educação, dividido em duas parcelas, em dezembro e janeiro, com recursos da própria área e mediante responsabilidade fiscal. Os deputados prontamente aprovaram a medida na sessão extraordinária de ontem (16) à tarde.
Abono II
Segundo o governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho), o benefício é destinado aos profissionais em exercício, com frequência registrada em novembro, que constem na folha de pagamento de dezembro. Para Rocha, “não é uma obrigação legal, é um gesto de reconhecimento possível graças ao equilíbrio das contas e ao cuidado com a educação de Rondônia”.
Parabeniza
A coluna parabeniza a secretária de Estado de Educação Albaniza Oliveira por trabalhar com afinco para encontrar recursos e convencer o governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) a conceder o abono natalino aos servidores da Educação de Rondônia. É mais que merecido, é valorização e reconhecimento.
Aceno
Para muitos professores, o abono natalino chega como aceno eleitoreiro do governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) para a categoria, igual fez no ano de 2021, quando concedeu o rateio do Fundeb na intenção de ser reeleito governador. Rocha é pré-candidato a senador declarado.
Sentimento
Os servidores da Educação, depois do rateio do Fundeb de 2021, ficaram sem abono e sem rateio nos anos de 2022, 2023 e 2024, despertando um sentimento de frustração mediante a expectativa de continuidade depois da reeleição do Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho). Vale registrar que professores e técnicos trabalharam com afinco para reeleger Rocha em 2022, depois do rateio do Fundeb de 2021.
Comemorou
Desde 2022, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos-Porto Velho), por meio de indicação parlamentar (N° 6239/22), procurava sensibilizar os técnicos da SEDUC e o governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) para conceder o abono ou rateio do FUNDEB. Alan votou com alegria e comemorou a vitória dos servidores da educação com o abono 2025.
Outdoors
O deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB-Porto Velho) espalha outdoors em Porto Velho informando a população da quantidade de investimentos por meio de suas emendas parlamentares. A capital é o principal reduto eleitoral de Cruz, a sua iniciativa demonstra que ele deseja ser o mais votado em Porto Velho nas próximas eleições.
Felicitações
Falando em outdoors, o ex-candidato a prefeito, advogado previdenciarista Célio Lopes (PDT-Porto Velho), também recorreu à peça publicitária para espalhar felicitações natalinas à população da capital. Célio deseja continuar sendo lembrando pelo eleitor da capital.
Diferentemente
Célio Lopes que concorreu à Prefeitura de Porto Velho no pleito eleitoral de 2024 e ficou em terceiro lugar, diferentemente de Mariana Carvalho, Léo Moraes, Dr. Mauro Nazif e Cristiane Lopes, que perderam a campanha para a prefeitura da capital, foram eleitos para a Câmara dos Deputados no pleito eleitoral seguinte, Célio disputará uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO).
Movimento
A página Humor Rondoniense liderou um movimento nas redes sociais pedindo ao prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) para decretar ponto facultativo a partir das 12h de hoje (17) por conta do jogo entre o Flamengo e PSG. O Decreto 21.665 foi publicado, assim como fizeram os gestores públicos do Rio de Janeiro.
Informação
Não procede a informação de que o primeiro-suplente de vereador Dione Berto (PL-Porto Velho) será candidato a deputado estadual nas próximas eleições. Dione disse que continuará apoiando a candidatura do vereador Dr. Gilber (PL-Porto Velho) para deputado estadual nas eleições de 2026.
Cobrou
O vereador Gedeão Negreiros (PSDB-Porto Velho) cobrou da Prefeitura de Porto Velho a continuidade imediata das obras no Bairro Parque Amazônia. A demanda inclui serviços de drenagem eficiente, patrolamento e encascalhamento das vias, que, segundo o Gedeão, estão em execução lenta e causando sérios transtornos à população local.
Sério
Falando sério, a “nova esquerda” precisa atrair o sistema econômico e midiático para enxergar o Estado do bem-estar social e o capitalismo social como saída para a humanidade. As lições históricas são inúmeras e inequívocas em relação ao capital rentista e especulativo financeiro. Por sua vez, quando forças progressistas passam pelo poder sem mudar as estruturas do Estado, elas ficam permanentemente aos riscos de serem capturadas por ondas autoritárias, conservadoras ou neoliberais, como ocorreu no Chile.
